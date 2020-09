Jesta Hillmann choc totalement les internautes avec 2 photos montages incroyable !

Tandis qu’un emblématique couple issu de l’émission de téléréalité Secret Story vient tout juste de rejoindre le casting de la toute nouvelle saison de Mamans et célèbres, le programme a toutefois été contraint de s’arrêter à cause du Covid-19.

En effet, les premiers épisodes du programme de téléréalité ont été tournés quelques jours seulement avant que le confinement soit ordonné par le gouvernement, ce qui a stoppé le tournage de Mamans et célèbres, durant toute cette période de confinement.

Depuis les débuts de ce programme de téléréalité déjà très suivi par les téléspectateurs, ces derniers ont pu suivre avec grand intérêt les aventures de Jesta et de son mari Benoît, couple qui a accueilli le petit Juliann, garçonnet âgé de 9 mois. Jesta, candidate de téléréalité fort appréciée du programme, a choisi de continuer à partager ses souvenirs de grossesse avec les internautes via son compte Instagram. Les téléspectateurs qui ne peuvent donc plus visionner de nouveaux épisodes de Mamans et célèbres à cause de la pandémie de coronavirus, peuvent se consoler en se rendant sur le compte Instagram de Jesta.

Dernièrement, la chérie de Benoît a décidé de dévoiler un incroyable avant-après, qui la montre à la toute fin de sa grossesse, puis avec son bébé, 9 mois après avoir accouché.

Jesta : incroyable avant-après, la star de téléréalité totalement métamorphosée !

Sur cet incroyable cliché dévoilé par Jesta sur son compte Instagram, ses fans la découvrent enceinte de 9 mois, puis tenant dans ses bras son petit Juliann, tout juste âgé de neuf mois ! Sur ces deux photos juxtaposées, la star de téléréalité porte la même robe rouge à fleurs, arbore deux tresses et porte également la même paire de lunettes ! De quoi constater son incroyable transformation physique, en l’espace de neuf mois seulement !

Les internautes ont d’ailleurs vivement réagi dans les commentaires, tous ébahis par la silhouette de la jeune maman : « Tu ne t’en rends peut-être pas compte, mais qu’elle métamorphose, incroyable« , « Super sympa la photo« , « Tu as maigri de ouf« , « Super idée de refaire la photo avec la même tenue j’adore le concept« , « Tu es magnifique!! comment tu as fait pour perdre ton poids ? »

Jesta, qui a donc stupéfait les internautes en parvenant à perdre en aussi peu de temps ses kilos de grossesse, serait-elle déjà prête à donner naissance à un second enfant ? Le mystère plane…

Jesta déjà enceinte de son second enfant ? Les fans s’interrogent !

Après avoir donné naissance à son premier enfant il y a quelques mois, un petit Juliann âgé de neuf mois, Jesta serait-elle déjà prête à agrandir à nouveau la famille ? Benoît sera-t-il à nouveau papa prochainement ?

Il se pourrait bien que le jeune couple offre prochainement un petit frère ou une petite soeur à Juliann, à en croire les révélations de Jesta au sujet d’une probable seconde grossesse :

« Cette année avec Benoît, c’est vrai qu’on aimerait bien faire un deuxième bébé. On a trop envie. Ce serait vraiment l’objectif de cette fin d’année de tomber enceinte »

Des révélations faites à l’occasion d’une interview accordée au site Gossip Room et que Jesta a complétées, en affirmant également :

« On a toujours voulu avoir plusieurs enfants, pourquoi pas trois. Et on a toujours voulu qu’ils soient rapprochés en âge. Sachant que Juliann va avoir un an dans quelques mois, ils auraient deux ans d’écart ce serait parfait. des jumeaux j’adorerais, ce serait génial ! Bon ce serait compliqué, ce serait dur et très très sport, mais j’adorerais« .