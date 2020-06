Jessica Thivenin se moque de son ancien physique avant ses chirurgies esthétiques

La jeune femme manie l'auto-dérision à la perfection et n'a pas hésité à se moquer d'elle-même en partageant une vieille photo datant de ses premières apparitions télévisuelles. Et visiblement, la jeune femme est fière de son évolution.

La télé-réalité est si présente désormais en France qu’elle s’est naturellement insérée avec le temps dans l’inconscient collectif. Ils sont désormais des dizaines, chaque année, a essayé de percer, espérant mener par la suite une vie d’influenceur. Vivre grâce au réseaux sociaux : cela fait rêver. Mais pour autant, le marché est de plus en plus concurrentiel.

Jessica Thivenin, une des grandes stars de la télé-réalité françaises

Loana peut se vanter d’être la première grande star issue de la télé-réalité. Depuis, ce sont des dizaines et des dizaines de jeunes femmes qui ont essayé de prendre sa place et de s’imposer dans le milieu télévisuel français.

La référence absolue des années 2010 reste Nabilla, qui a connu un buzz impressionnant grâce à une simple phrase faite de « Allo ». Et si depuis la maman de Milann s’est éloignée des plateaux de tournage pour vivre sa vie à Dubaï avec son mari Thomas, sa notoriété est toujours aussi imposante. Jugez plutôt, elle est actuellement suivie par presque 6 millions de personnes sur Instagram.

Mais à ses côtés, Jessica Thivenin n’a pas à rougir, elle qui s’est imposée grâce aux Marseillais. Son franc parler, sa personnalité et ses nombreux clashs ont fait d’elle une candidate de télé-réalité parfaite, très rapidement appréciée par le public.

Jessica Thivenin touche les internautes pendant sa grossesse

La carrière de la jeune femme a pris une tournure bien différente avec sa grossesse. Alors qu’on pourrait penser que les candidats perdent en notoriété et pouvoir lorsqu’ils ne font plus d’émission (c’est évidemment le cas pour certains), Jessica Thivenin de son côté en a au contraire gagné.

Vivant une grossesse particulièrement difficile, elle a décidé de ne pas cacher ses troubles aux internautes et de raconter, au quotidien, comment elle vivait la situation. Les premiers jours difficiles de son petit Maylone ont été suivi par des centaines de milliers de personnes qui se sont sentis proches d’elle. Beaucoup ont même confié avoir pleuré en regardant ses Snaps, touchés par l’honnêteté de la jeune femme.

Jessica Thivenin : une évolution physique impressionnante

En mettant un pied dans la télé-réalité, Jessica a été confronté au revers de la médaille du succès : les critiques, souvent méchantes, et souvent dirigées vers le physique. Cela a fait naître de nombreux complexes chez la jeune femme qu’elle a souhaité faire effacer grâce à la chirurgie esthétique.

Et elle ne s’en cache pas, au contraire, elle assume. Sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, elle disait même qu’elle avait « tout retapé » en parlant de son propre corps. On reconnaissait là la Jessica Thivenin qui plait tant aux internautes, celle qui manie l’humour et la franchise avec dextérité.

Elle se moque de son ancien physique

Sur Snapchat, la jeune maman a partagé une photo datant de sa deuxième apparition télévisuelle. Et il est vrai qu’elle est pratiquement méconnaissable tant elle a évolué. Et visiblement, Jessica est contente de son évolution puisqu’elle écrit « Mdrrrr, la tronche. Oui oui, c’est moi« .

Elle a pris la parole en expliquant qu’elle s’est bonifiée avec le temps comme beaucoup de personnes, mais n’oublie pas pour autant de remercier la chirurgie esthétique. Elle explique être très heureuse de son évolution physique. La jeune femme semble se plaire aujourd’hui, et c’est bien tout ce qui compte.

Elle termine évidemment avec son humour légendaire : « Les 3/4 me disent que je suis mieux maintenant. Ceux qui me disent que je suis mieux avant, il faut acheter des lunettes quand même« .

On ignore encore si la maman sera de retour prochainement dans Les Marseillais. Lors de la précédente saison, elle avait fait une courte apparition avec Thibault et Maylone quand les autres candidats sont venus les voir à Dubaï. Cela ne semble pas être la priorité de Jessica qui place son fils avant tout. Fragile, il semblerait qu’elle ne veuille pas faire comme Kévin et Carla qui ont emmené Ruby avec eux en tournage quelques semaines seulement après sa naissance.