Le monde connaît une véritable crise sanitaire qui affecte tous les secteurs et toutes les couches. Personne n’est indifférent à cette situation et les activités économiques en payent le prix fort.

Pour la sécurité des personnes, plusieurs États ont opté pour le confinement. Très tôt beaucoup de personnes ont du mal supporté ce train de vie auquel ils n’étaient pas habitués. pour pallier le mal, certains n’ont pas hésité à lancer plusieurs challenges sur les réseaux sociaux.

Même les stars comme Kev Adams ou Booba sont dans la danse. Après les défis comme baby face challenge ou encore les jongles avec le papier toilette, intervient à présent le Pillow challenge. Jessica Thivenin ne compte pas rester en marge de ce défi et a fait des merveilles à travers ce jeu pour le grand bonheur de ses fans.

Voici un article qui parle de cette trentenaire très active sur les réseaux sociaux et ses résultats pour Pillow Challenge.

Jessica Thivenin : Une star des réseaux sociaux

Jessica Thivenin est née le 26 décembre 1989. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle ne cesse de poster des contenus sur Instagram pour ses abonnés. La toile est remplie de ses photos et de celle de sa famille. En cette période de confinement, elle nourrit son compte Instagram de ce qu’elle fait de ces journées et autres. Cette jeune dame est très passionnée des jeux de télé-réalité. En témoigne sa participation à l’émission de télé-réalité Les Marseillais diffusée sur la chaîne de la TNT W9.

Elle est très drôle sur les réseaux sociaux ce qui lui a valu un grand nombre d’abonnés. Son véritable travail n’est pas de poster sur les réseaux même si on a parfois on a l’impression qu’elle vit de ça. Elle est cogérante d’un salon de coiffure et d’esthétique, J&J Beauty.

Jessica Thivenin : le défi du Pillow challenge relevé avec succès

Pour ne pas s’ennuyer, Jessica doit poster des photos et vidéos sur les réseaux sociaux et autres. En plus des photos et vidéos, elle participe souvent à des défis sur les réseaux sociaux pour l’animation de son compte Instagram. Récemment, elle a posté une nouvelle photo d’elle sur Instagram. La jeune maman montre comment elle vit le confinement avec son mari et son garçon à Dubaï. Face à l’envahissement des challenges sur les réseaux sociaux, Jessica aussi se décide à se lancer.

En effet, depuis la mise en place des mesures de confinement pour contrer la crise sanitaire actuelle, plusieurs défis sont nés sur les réseaux sociaux comme :

baby face challenge,

les jongles avec le papier toilette,

Draw yourself,

Tag someone,

Gesture challenge,

Pillow Challenge, etc.

Chaque challenge consiste en un exercice à réaliser et à poster afin de le laisser à l’appréciation de tous les internautes. Pour le Pillow challenge qui a particulièrement intéressé Jessica, il s’agit d’un challenge qui consiste à réaliser une robe avec un oreiller à plume. Elle a participé à ce jeu et mieux a complété son look avec une très belle ceinture à la taille. Un style assez drôle.

En postant la photo de son challenge, elle a nommé sa robe : Tenue spéciale confinement. Seulement une heure après avoir posté cette photo, elle a eu plus de 208 000 mentions j’aime venant de ses fans. Les commentaires ont montré combien Jessica a fait sensation dans Pillow challenge par sa photo. Elle remporte le défi pour la jolie robe qu’elle a réalisé avec son oreiller. C’est un défi assez drôle et Jessica aime faire rire son public. On pourrait comprendre facilement ce qui l’a poussé à participer à ce jeu. Même dans cette tenue, elle est toujours aussi belle et se laisse à l’admiration de ses fans.

Une fois encore Jessica se fait apprécier de ses nombreux fans. En relevant ce défi, elle ne fait qu’augmenter le nombre de ses admirateurs et rend encore son compte plus actif.