Jessica Thivenin : après sa première grossesse difficile, aimerait-elle à nouveau être maman ? Elle en parle !

Tout récemment sur Snapchat, la jeune mère du petit Maylone, Jessica Thivenin s’est prononcée sur l’éventualité d’être une nouvelle fois maman. Nous vous en disons plus ici.

Jessica Thivenin se dit prête pour avoir son deuxième enfant

Si depuis peu Jessica Thivenin avait laissé entendre qu’elle n’était pas prête à accueillir un second enfant, il en est autrement à présent. Pour cause, la jeune femme a récemment révélé sur son compte Snapchat qu’elle aimerait bien mettre au monde un enfant une nouvelle fois, mais pas pour le moment.

Pour rappel, Jessica Thivenin avait déjà donné naissance il y a quelques mois, à l’issue d’une grossesse exempte de tout repos. Selon toute vraisemblance, cette épreuve avait durement éprouvé la jeune maman. À cela, il faut ajouter l’état de santé fragile du petit Maylone à la naissance.

La première grossesse fut à risque pour Jessica Thivenin

Cela fait quelques mois seulement que Jessica Thivenin a donné naissance à Maylone. Il faut tout de même mentionner que le bébé est venu au monde au bout d’une longue et interminable attente ponctuée de douleurs et d’angoisses.

C’est en avril 2019 que Jessica Thivenin a porté à la connaissance du monde entier la venue prochaine de son premier enfant, et ce, deux mois seulement après avoir emménagé avec son bel époux Thibault Garcia à Dubaï. Rien ne laissait présager que les deux tourtereaux allaient passer des moments aussi éprouvants que sombres. Tout bascule au mois de juin de la même année. C’est alors que le couple entame sa descente aux enfers. Jessica Thivenin vit mal sa grossesse et pour cause, elle est en proie à des complications :

une hypertension artérielle,

des infections,

une perte probable du fœtus.

Elle ne manque pas d’ailleurs de tirer la sonnette d’alarme face à la situation qui devient de plus en plus préoccupante. Pour préserver la santé de la future mère ainsi que de son bébé, les médecins n’ont nul autre choix que de lui recommander de rester aussi longtemps qu’elle le peut aliter. Toutefois, rien n’est fait, car les choses semblent empirées. L’ex-candidate de la téléréalité les Marseillais est contrainte de subir un cerclage. L’opération est un succès puis Jessica Thivenin donne naissance à un magnifique bébé quelques mois plus tard, le 7 octobre 2019 pour être plus précis.

Le petit Maylone était atteint d’une atrésie de l’œsophage

Avec la venue au monde de Maylone, Thibault Garcia et Jessica Thivenin avaient cru apercevoir le bout du tunnel, mais c’était sans compter sur l’ironie du sort. À la naissance, les médecins ont établi un diagnostic pas du tout reluisant. Le nouveau-né du couple souffrait de toute évidence d’une atrésie de l’œsophage. Il fallait donc opérer ce dernier de toute urgence afin de le mettre hors de danger.

La triste nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre en un laps de temps. Elle n’a d’ailleurs pas laissé de marbre les milliers de followers des deux célébrités. Des milliers de messages d’encouragement se sont fait entendre. Avec eux, des prières élevées de toute part pour que Maylone se rétablisse promptement.

La progéniture du couple a subi avec succès l’opération chirurgicale. Au bout de 15 jours d’hospitalisation, celui-ci allait nettement mieux. Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont pu alors pousser un ouf de soulagement. Grande a été leur joie de pouvoir tenir leur bébé dans leurs bras. Les deux jeunes parents ont réalisé ainsi tout le bonheur qu’il y a à serrer fortement son enfant contre soi.

Les raisons qui motivent Jessica Thivenin à vouloir un deuxième enfant

Il est vrai que la première grossesse de Jessica Thinevin a été ponctuée de haut et de bas, mais cela est désormais pour elle un mauvais souvenir qui ne saurait gâcher le restant de sa vie. Plus que jamais, la maman de Maylone est décidée à avoir un autre bébé. Plusieurs raisons ont amené la jeune maman à retourner sa veste. Jessica souhaite :

ressentir à nouveau le bonheur de donner la vie,

avoir une fille,

être une mère comblée.

On ne peut souhaiter que du succès à la jolie blonde dans cette nouvelle initiative.