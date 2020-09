Jessica Thivenin adopte un nouveau postérieur : elle opte pour la chirurgie esthétique !

Lorsque les complexes sont au rendez-vous, il est difficile d’envisager le quotidien avec sérénité. Vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir sans avoir cette sensation que ce corps n’est pas le vôtre. Avec la chirurgie esthétique, il est tout à fait possible de transformer différentes parties du corps. Jessica Thivenin a déjà opté pour plusieurs modifications notamment au niveau des lèvres, de son menton, son nez ou encore son buste. Aujourd’hui, elle adopte une nouvelle modification postérieure à savoir son postérieur.

Quels sont les projets de Jessica Thivenin ?

Le 13 septembre dernier, via son compte SnapChat, Jessica Thivenin a fait une annonce concernant les prochaines modifications corporelles. En effet, elle semble complexée par son postérieur qui ne répond donc pas à toutes ses attentes. Elle a l’intention d’accroître le volume, elle a donc opté pour un projet très simple que de nombreuses femmes adoptent.

Jessica Thivenin complexée par ses fesses alors qu'elle est normale. C'est sûr qu'entourée des Milla et des Maeva, ça fait contraste ! #LMvsMonde5 pic.twitter.com/izf0rX7R6L — Solife_Gossip 📺 (@SolifeG) September 11, 2020

Pour que le postérieur soit un peu plus volumineux, il suffit d’injecter de la graisse, le résultat est ainsi beaucoup plus naturel .

. Jessica Thivenin qui est la maman d’un petit garçon utilisera aussi des prothèses en silicone.

Son but n’est pas d’obtenir un résultat similaire à Kim Kardashian par exemple, elle veut juste un peu plus de volume.

Elle estime que son postérieur est plat malgré toutes les séances de sport qu’elle peut réaliser depuis des mois.

La femme de Thibault Garcia a tout de même constaté une petite amélioration avec la pratique sportive, mais le résultat n’est pas à la hauteur de toutes ses attentes. Pour que les résultats soient sympathiques et visibles, Jessica Thivenin a décidé de passer par la case de la chirurgie esthétique. Toutefois, elle a constaté que les effets du sport étaient éphémères. Après des séances intensives, elle a mis de côté une certaine rigueur. Le postérieur est alors redevenu plat et cette constatation a pu la pousser à accepter cette nouvelle opération. Par contre, les difficultés seront nombreuses comme elle a pu le révéler dans une vidéo.

Jessica : « Je ne fais jamais de messages subliminaux sur qui que ce soit » #LMvsMonde5 pic.twitter.com/AtrtiLAFUJ — CélineDu03 (@CelineDu03) September 13, 2020

Jessica Thivenin ne pourra plus s’asseoir

Lorsque vous injectez de la graisse dans le postérieur et optez pour des prothèses, vous devez attendre la complète guérison. En effet, l’opération programmée ce jeudi aura forcément des conséquences et la jeune femme qui a participé à l’émission, les Marseillais vs le reste du monde devra adapter son quotidien puisqu’elle ne pourra plus s’asseoir. Elle révèle dans ce Snap que le contexte sera forcément « un peu galère », mais elle est finalement habituée puisqu’elle a déjà réalisé de nombreuses opérations ces dernières années. Il faudra donc attendre quelques jours pour découvrir le résultat puisqu’elle le partagera sans doute avec ses fans.

Jessica Thivenin, qui pensait avoir un cancer à cause d’un grain de beauté arraché dans le dos, entame donc une nouvelle transformation et elle fait part aussi dans sa vidéo du vécu de son conjoint avec les opérations. Apparemment, Thibault Garcia lorsqu’il devait être endormi a fait une crise de panique. En ce qui concerne, son épouse, elle ne semble pas stressée par cette nouvelle chirurgie esthétique qui lui offrira un nouveau postérieur. Certains estiment que ce domaine agit comme une drogue, lorsque vous commencez à transformer votre corps, vous ne pouvez plus vous arrêter. Tous les complexes sont alors gommés. Certains sont même victimes d’une vraie addiction au bistouri. N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux !