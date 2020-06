Jessica Koh Lanta affole les internautes ! Découvrez la photo qui fait le tour du Web ! Ses abonnés sont choqués !

Jessica de Koh-Lanta énervée : elle attend des explications en face à face avec Régis et les fans aussi !

On peut dire que Jessica est une véritable aventurière !

La candidate, qui avait été éliminée au début de l’aventure Koh-Lanta cette année, était revenue ensuite pour le plus grand bonheur des téléspectateurs à la suite de l’abandon d’une autre candidate, Marie, pour des raisons médicales.

C’est alors que la véritable aventure Koh-Lanta va démarrer pour Jessica, et celle-ci va se faire dans d’excellentes conditions !

Alors que Jessica a été éliminée tout juste avant le fameux parcours d’orientation très attendu par les candidats de Koh-Lanta comme chaque année, c’était un nouveau coup de tonnerre sur “L’île des héros”.

En effet, personne ne s’attendait à son élimination brutale et encore une fois, c’est le candidat Régis qui tire son épingle du jeu avec une nouvelle tentative de manipulation.

Une surprise complète pour les téléspectateurs, car en effet on a pu la voir réaliser un pacte avec Régis et Claude, mais il en a été autrement pour la candidate qui a été éliminée et qui n’assistera donc à priori pas aux “poteaux” de Koh-Lanta !

En revanche, si la surprise était de taille pour les téléspectateurs, Jessica précise dans une interview qu’au fond d’elle, elle s’y attendait un peu, bien que cela ne l’empêche pas d’être sur les nerfs et qu’elle attend des explications, tout comme ses nombreux fans d’ailleurs !

En effet, la candidate ne laisse pas indifférente : elle ne compte pas moins de 144 000 abonnés sur son compte Instagram, alors qu’elle était inconnue avant sa première aventure Koh-Lanta en 2015 !

Jessica de Koh-Lanta : ses fans veulent passer le déconfinement avec elle…

La jeune femme a publié hier un cliché qui devrait encore une fois faire plaisir à ses fans.

Le premier commentaire qui apparaît à ce jour sous la publication se réjouit d’ailleurs de la fin du confinement et veut rejoindre la jeune femme… mais attendez un peu de voir le cliché si vous vous demandez pourquoi faire !

En effet, sur cette photo publiée par Jessica sur son compte Instagram, on peut la retrouver assise dans sa chambre. Cela donne un énorme contraste avec sa tenue, vêtue tout de noir, tout comme sa chevelure et ses lunettes de vue, noires également.

Sur la photo qu’elle publie, on peut la voir avec sa chevelure jusqu’au milieu du dos, tenant son smartphone en face d’un miroir pour prendre un cliché.

Jessica dévoile alors qu’elle porte des bas-résilles, laissant entre apercevoir ses jambes. On aperçoit également que Jessica porte un t-shirt très large de la marque Adidas qui laisse beaucoup de place à l’imagination, puisqu’à part son tatouage au bras on ne voit strictement rien, et on comprend en lisant certains commentaires de fans que cela est bien dommage pour eux !

Sur sa story Instagram, elle va ensuite en dévoiler un peu plus en se filmant, avant de sortir de chez elle, toujours en arborant sa tenue…mais cette fois-ci avec un masque.

En effet, Jessica a pris les mesures sanitaires nécessaires pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus et porte donc un masque de protection quand elle sort à l’extérieur, rendant hommage aux infirmiers dont la journée internationale se déroulait hier.

Une image moins aguicheuse par rapport à d’autres clichés que la jeune femme a pu publier par le passé.

On se souvient en effet d’un autre cliché qui avait fait beaucoup parlé de lui, où Jessica se trouve sur une moto de course, avec un masque de la marque Spartmotard SPM avec qui elle est en partenariat.

En revanche, on ne sait pas encore si ses fans se sont mis à la moto.

Jessica a quitté l’aventure de Koh Lanta, mais au vu du clash qui a pu naître ces derniers jours, elle se retrouve rapidement en Une des médias people. Nous vous proposerons sans doute diverses actualités à propos de cette aventurière qui avait pourtant les épaules pour remporter le jeu de TF1, mais sa stratégie n’a pas porté ses fruits.