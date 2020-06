Jeremstar quitte le tournage de Fort Boyard : des procédures judiciaires face à ce harcèlement

La situation a été quelque peu surprenante, mais Jeremstar a décidé de s’exprimer notamment grâce à Télé Loisirs. En effet, le jeune homme a préféré quitter le tournage de Fort Boyard afin d’éviter que la situation puisse prendre d’autres proportions. Son départ a été soudain et certains fans pourraient ne pas comprendre, c’est sans doute pour cela qu’il a décidé de partager sa vérité, cela évitera également à des rumeurs de se propager.

Quels sont les propos de Jeremstar ?

Fort Boyard sera de retour cette année et plusieurs épisodes sont programmés pour cet été notamment. Vous pourrez alors retrouver des personnalités qui seront notamment accueillies par un nouveau personnage. Ce dernier concerne Ken et c’est Cyril Féraud qui sera grimé. Le résultat est d’ailleurs assez incroyable au vu des photos qui peuvent circuler sur la toile. Malheureusement, c’est une mauvaise nouvelle pour tous les fans de Jeremstar, car le jeune homme a décidé de quitter le tournage, mais il a tout de même tenu à s’exprimer à ce sujet.

Il précise qu’il devait participer à la nouvelle saison de Fort Boyard, mais il a pu apprendre que des personnes partageaient de fausses informations .

. Selon ses propos, la production l’aurait informé notamment pour partager le harcèlement dont il était finalement victime sans le savoir.

Il a donc décidé au vu de la situation d’entamer des poursuites judiciaires et le parquet sera saisi selon Jeremstar jeudi.

La production m’a informé que plusieurs personnes qui me diffament et me harcèlent depuis plusieurs semaines, motivées par l’argent, les avaient contactés pour leur raconter des choses infâmes à mon sujet.

Ce sont ses propos qui ont été écrits dans une lettre ouverte publiée notamment par Télé Loisirs et Purepeople. Il donne aussi rapidement le ton pour tous les médias qui auraient le souhait de partager des calomnies.

Toute personne ou tout média relayant des calomnies, comme cela a déjà pu être le cas par le passé, sera immédiatement attaqué en justice.

Jeremstar préfère arrêter le tournage de Fort Boyard

Dans cette lettre, il précise qu’il aime la production, le présentateur et il a aussi décidé de contacter Alexia Laroche Joubert. Le jeune homme préfère quitter Fort Boyard pour engager des poursuites, car il faut savoir qu’il a été la cible de situations très problématiques. Il est tout à fait compréhensible que Jeremstar veuille mettre un terme à ce harcèlement puisqu’il a également été la victime d’attaques assez violentes par le passé. Comme il ne veut pas vivre à nouveau un contexte similaire, il a décidé de se retirer et d’engager des poursuites judiciaires. C’est donc dommage de ne pas voir Jeremstar dans Fort Boyard puisqu’il est très apprécié sur les réseaux sociaux et il aurait apporté un petit grain de folie qui aurait été intéressant.

Malheureusement, sur Internet il y a de nombreuses rumeurs qui circulent, certains peuvent se cacher derrière des pseudos et des écrans pour partager de fausses informations. Ces dernières peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la vie d’autrui et certaines personnes n’hésitent pas à propager des ragots, ce qui est clairement dommage puisque finalement, tout cela nous prive de la bonne humeur de Jeremstar dans Fort Boyard. Au vu de sa lettre, il ne devrait pas changer d’avis.

À cause de tels gens, je me prive d’un moment de bonheur et de rigolade en compagnie de gens que j’aime, mais mon combat contre le harcèlement lui ne faiblira pas, au contraire.

En espérant qu’il puisse retrouver la sérénité et envisager d’autres programmes du même genre dans de meilleures conditions.