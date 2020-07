Jennifer Lopez et son selfie très chaud : attention au reflet du miroir !

Jennifer Lopez est l’une des personnalités dans le monde entier qui est largement critiquée. Il est inutile de chercher des raisons, elles semblent inexistantes. Pourtant, la jeune femme possède un corps relativement réjouissant alors qu’elle a tout de même eu des enfants. Lors de ces dernières prestations, elle a clairement montré qu’elle avait redoublé d’efforts pour réussir à s’offrir cette silhouette. Elle a donc voulu la partager avec un selfie, mais le résultat ne fut pas celui escompté. En effet, les lunettes avec un revêtement miroir peuvent la trahir.

Est-ce le corps de Jennifer Lopez ?

Certains fans ont rapidement crié au scandale notamment lorsqu’ils ont pu voir le fameux cliché avec le revêtement miroir. Ce dernier permet de découvrir une autre scène et non celle dans sa salle de bain. Par conséquent, les internautes ont rapidement mis sa parole en doute, car les abdominaux sont-ils réellement les siens ? Il n’en fallait pas plus pour que les critiques soient au rendez-vous et pourtant, elle multiplie les activités afin de conserver cette ligne.

Jennifer Lopez pratique la danse, la musique et elle est aussi présente sur les grands écrans .

. Alors qu’elle aura 51 ans dans quelques semaines, Jennifer Lopez dévoile tout de même un corps de rêve, mais ce cliché remet tout en doute.

Si celui-ci est éventuellement faux, les autres le sont-ils également ? C’est la question que tous les fans ont tendance à se poser.

Dans tous les cas, la chanteuse surnommée JLO a estimé qu’elle n’utilisait pas de logiciels pour retoucher les photos.

Les critiques fusent concernant Jennifer Lopez

Si certains adorent son corps, d’autres n’hésitent pas à multiplier les critiques. En effet, les internautes sont nombreux à trouver que sa silhouette n’est pas réelle. D’autres par contre sont certains qu’elle adopte réellement ce corps puisqu’elle redouble d’efforts. De ce fait, à cet âge, est-il possible d’avoir des abdominaux ? La réponse est bien sûr affirmative, mais cela demande clairement de l’entraînement, mais également un investissement conséquent. Il faut miser sur une alimentation de qualité, bannir certains aliments gras et sucrés comme les sodas. Il est aussi nécessaire de pratiquer une activité sportive avec plus ou moins d’intensité.

Dans tous les cas, Jennifer Lopez souhaite le rappeler, elle n’utilise pas Photoshop, mais cette photo reste tout de même mystérieuse. Pour prouver qu’elle faisait du sport, elle n’a pas hésité à multiplier les selfies dans une salle alors que son visage semble être rythmé par la sueur. Il ne faut pas oublier que la chanteuse propose souvent des shows incroyables avec des décors gigantesques, il est nécessaire d’avoir un véritable souffle et une bonne endurance pour réaliser ses prouesses artistiques. De ce fait, Jennifer Lopez passe forcément des heures et des heures dans les salles de sport pour sculpter un tel corps.