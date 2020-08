Jennifer Lopez dévoile son corps : le reflet de ses lunettes est choquant !

Ce n’est pas la première fois qu’une star est critiquée pour des photos, car les internautes ont tendance à pointer du doigt toutes celles qui peuvent avoir un recours massif à Photoshop. Les corps sont alors sublimés, les imperfections sont gommées et ce sont finalement des photos totalement différentes qui se retrouvent sur la toile.

Jennifer Lopez a donc voulu dévoiler son abdomen notamment pour révéler qu’elle faisait beaucoup de sport, mais le résultat n’était pas celui escompté. Soyez donc vigilant si vous souhaitez par exemple duper vos amis, tous les détails ont réellement une importance. Jennifer Lopez est présente sur les réseaux sociaux, mais ce cliché a provoqué une petite polémique.

Pourquoi Jennifer Lopez a-t-elle été critiquée ?

Le cliché semble tout à fait traditionnel, Jennifer Lopez porte un haut qui moule à la perfection ses formes. Vous pouvez alors imaginer ce qui se cache juste en dessous. Il y a également un portable au premier plan notamment un iPhone, elle a enfilé un pantalon fluide et elle se trouve dans une salle de bain apparemment. Aux premiers abords, le cliché de Jennifer Lopez est tout à fait classique, mais la réalité n’est clairement pas celle-ci surtout si vous regardez les lunettes de la chanteuse.

Ces paires sont spécifiques puisque vous avez un reflet miroir, cela permet de ne pas dévoiler les yeux et vous êtes à l’abri des regards indiscrets .

. Si vous souhaitez vous cacher derrière des lunettes, ces paires sont très sympathiques, Jennifer Lopez avait donc oublié que le reflet n’était pas celui dans le miroir de sa salle de bain.

La danseuse semble être dans un univers totalement différent et même à l’extérieur. Il n’en fallait pas plus pour que la communauté s’enflamme et la critique violemment notamment en affirmant qu’elle utilisait Photoshop.

Jennifer Lopez travaille longuement dans une salle de sport

Certains pensent que la chanteuse et danseuse n’a pas réellement ce corps. Elle a donc voulu faire taire les rumeurs notamment en proposant un cliché classique dans une salle de sport. Elle dévoile de nombreux selfies sur lesquels, vous avez la possibilité de trouver des machines et à nouveau son abdomen qui est finalement le même. Alors pourquoi le cliché de Jennifer Lopez est-il aussi perturbant ? Impossible de le savoir, mais elle semble bien avoir ce corps, il suffit de regarder les dernières prestations, vous pourrez constater que son corps est incroyable et c’est le fruit de longues heures dans les salles de sport.

En effet, pour avoir une silhouette pareille, Jennifer Lopez a sans doute fait l’impasse sur quelques aliments gras et sucrés, elle pousse aussi de la fonte tout en travaillant le cardio. Si vous souhaitez avoir le même corps que la chanteuse, vous devrez impérativement vous défouler avec un sport intéressant, adapté à votre niveau avec une intensité capable de vous offrir les meilleures sensations.