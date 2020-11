Jennifer Lawrence réagit à l’élection de Joe Biden, elle déambule en pyjama dans la rue !

Donald Trump via les sondages était largement noté comme le perdant de cette élection américaine, mais le résultat a été quelque peu différent. En effet, pour connaître le 46e président des États-Unis, il a fallu plusieurs jours avec une multitude de rebondissements. Les Américains ont enfin pu mettre un nom sur leur nouveau président et c’est Joe Biden qui a été élu. Jennifer Lawrence n’a pas hésité à partager sa joie et sa bonne humeur puisqu’elle a décidé de courir dans les rues tout en étant en pyjama.

L’élection de Joe Biden a soulevé les foules

La réaction de Jennifer Lawrence n’est finalement pas si surprenante puisque de nombreux Américains ont laissé leur joie éclater à la suite de cette annonce. Avec Donald Trump, les Américains semblent avoir vécu des périodes assez complexes et les retours sont alors très spécifiques. Lady Gaga a même pleuré alors qu’elle réalisait une story, des inconnus ont aussi éclaté en sanglots dans les bras d’inconnus et Jennifer Lawrence a pu courir en pyjama pour partager sa joie.

La star d’Hunger Games se retrouve avec son pyjama rose, elle porte aussi un masque léopard .

. Elle n’est sans doute pas passée inaperçue dans les rues de Boston, mais le plus important restait la joie de l’élection.

Jennifer Lawrence danse et elle partage sa bonne humeur tout en indiquant qu’elle ne pouvait pas « ne pas organiser une fête en tête à tête avec moi-même ».

Elle était donc une fan de Joe Biden comme de nombreuses stars d’ailleurs.

Une élection assez chaotique pour les États-Unis

Cette élection présidentielle n’a pas été sans conséquence avec notamment une multitude de tweets parfois mis de côté par Twitter de Donald Trump. Ce dernier a pointé du doigt la victoire de Joe Biden en annonçant qu’il y avait eu des fraudes. Aujourd’hui, lundi 9 novembre, l’ancien président n’a pas encore admis sa défaite alors qu’il devra organiser la passation de pouvoir en janvier prochain. Pour lui, il était le grand vainqueur de cette élection et il aurait dû avoir un second mandat. Il avait d’ailleurs quitté la Maison-Blanche avant l’annonce de la victoire de Joe Biden notamment pour jouer au golf.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh — Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020

Comme pour Jennifer Lawrence et d’autres citoyens qui supportaient Joe Biden, c’est donc la délivrance. Elle n’a pas été la seule à partager sa joie et sa bonne humeur puisque de nombreux rassemblements ont eu lieu dans tous les États-Unis. Du côté de Boston, de New York ou encore de Washington, les retours ont été positifs avec des manifestations en faveur de Joe Biden notamment pour le féliciter. Jennifer Lawrence avait notamment invité tous les internautes à se rendre dans des bureaux de vote comme ce fut le cas pour d’autres personnalités.