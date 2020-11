Jenifer violemment critiquée par les internautes : découvrez la surprenante raison !

Après plusieurs jours de suspens, c’est désormais officiel : Joe Biden est le nouveau Président des États-Unis. Bien que Donald Trump n’ait toujours pas fait un discours officiel pour reconnaître sa défaite (il demande au contraire un recompte de voix et annonce que les Démocrates ont truqué cette élection), les citoyens américains se sont retrouvés dans les rues pour fêter cette victoire. Les stars, pour la plupart Démocrates, ont également félicité leur nouveau Président et on vous montrait récemment Selena Gomez chanter Party in the USA de Miley Cyrus dans les rues de New York pour célébrer ce moment historique (elle avait beaucoup communiqué autour de cette élection pour encourager ses fans à voter).

Une nouvelle émission du Morning Night pour Mickaël Youn

La télévision française avait les yeux rivés sur cette élection. Il faut dire que tout ne se passe pas comme en France. Ici, lorsque nous votons pour les élections présidentielles, il s’agit d’un suffrage direct puisque nous votons directement pour le ou la candidat.e qui se présente. Aux États-Unis, les citoyens votent pour des grands électeurs qui eux-même votent pour un candidat. Il s’agit d’un suffrage indirect qui prend du temps. Certains États américains n’ont toujours pas déterminé s’ils étaient Démocrates ou Républicains (en fonction du nombre de grands électeurs élus) alors que cela fait presque une semaine que les votes sont clos.

Impossible en tout cas pour Mickaël You et ses acolytes de ne pas parler de ces élections dans le Morning Night. Ils ont évidemment célébré la victoire de Joe Biden et ont demandé à Jenifer d’interpréter l’hymne national américain. Il s’agit d’une chanson particulièrement dure à chanter. Et si certaines stars l’ont déjà interprété avec brio (Ariana Grande, Beyoncé, Lady Gaga), d’autres se sont cassées les dents (Fergie avait été énormément moquée).

Jenifer n’a pas une voix assez puissante pour chanter l’hymne ?

Si l’émission n’a pas encore été diffusée, M6 a diffusé un court extrait dans lequel nous découvrons Jenifer chanter l’hymne national, avec ferveur et engagement. Sublime dans une robe zébrée, on doit reconnaître que nous avons été plutôt charmé par son interprétation de cette chanson si difficile. Pourtant, certains internautes n’ont pas du tout été convaincus. Pire, il s’agirait même d’une catastrophe. Loin de nous la prétention de dire que nous avons l’oreille musicale, donc laissons la parole aux spécialistes de Twitter qui ont donné leur avis :

« Je n’ai rien contre Jenifer mais elle n’a ni la puissance ni la voix pour chanter certaines chansons », « C’est techniquement mauvais j’ai saigné des oreilles », « On est d’accord que c’est très mauvais ? Je suis le seul à penser qu’en plus d’un accent merdique, c’est faux, et ça n’a absolument aucun sens », « Ça fait 30 ans que je chante, et je peux vous dire que sa prestation n’est pas bonne« , « On touche le fond du fond« .

Les fans de la chanteuse la défendent

Fort heureusement pour la gagnante de Star Academy, de nombreux internautes partagent notre ressenti et ont trouvé que sa performance ne méritait aucunement d’être critiquée de la sorte. « Bon les rageux, fermez vos bouches. La prestation est incroyable. Merci » peut-on lire directement sous la publication. « Magnifique interprétation… Tellement peu d’artiste peuvent interpréter un hymne et celui là est bien dur et malgré cela Jenifer s’en sort à la perfection. Une grande artiste, 19 ans de carrière, cela se comprend en entendant cette prestation » ; « Elle est incroyable, la prestation est juste ouf« .

On pense que Jenifer préfèrera se concentrer sur ces messages positifs et oublier ceux qui la critiquent. On a hâte de voir la performance à la télévision et nous pouvons d’ors et déjà féliciter la chanteuse pour avoir relevé le défi. Essayez chez vous, vous verrez que cet hymne national est (à peine) plus compliqué à chanter que La Marseillaise.