Jenifer : la pique lancée à la chanteuse Inna ne s’oubliera pas de sitôt !

Une remarque à l’image d’un poignard dans la poitrine

Si aujourd’hui Jenifer est bien plus calme et posée, on n’oublie pas son caractère bouillant d’autrefois. Elle n’a pas pu s’empêcher de tacler Inna pendant une interview filmée. Il faut dire que sa remarque était plutôt cinglante et pleine de sous-entendus. Elle a savamment glissé un tacle en référence au style vestimentaire de la chanteuse de ‘’Sun is up’’. D’après les mots qu’elle a lancés, on aurait dit qu’elle trouvait un peu trop courtes les tenues de sa consœur.

C’était à propos de ‘’je danse’’ l’une de ses chansons. On se souvient que Jenifer parlait de ses propres tenues pour ladite chanson. Elle disait avoir choisi quelque chose de relativement court, en ajoutant que son choix n’était pas constitué de vêtements trop courts non plus et qu’elle n’était pas Inna. On y comprend aisément que les vêtements de l’interprète de Hot seraient trop courts au goût de Jenifer.

La chanteuse de ‘’je danse‘’ a fait cette déclaration au micro de NRJ lors de NRJ Music Awards. Cela n’a laissé personne indifférent et a provoqué des réactions dans les rangs des téléspectateurs et même sur le plateau. Si une chose est certaine, c’est qu’aujourd’hui on s’en souvient encore.

L’annonce en prélude au lancement d’une nouvelle saison de The Voice kids

Sur son compte Instagram, la chanteuse Jenifer a publié un post qui fera certainement plaisir à plus d’un. Sur ce post, elle se dit très heureuse d’annoncer à ses abonnés le lancement de la nouvelle saison de l’émission The Voice Kids. Elle donne donc rendez-vous pour le 22 août prochain. Les noms de plusieurs chanteurs très connus ont également été mentionnés sur ce post.

Elle a notamment parlé de sopranopsy4, en référence au chanteur Soprano du groupe musical psy4 de la rime, de patrickfiorioff. Ce dernier n’est plus à présenter puis qu’il s’agit du célèbre Patrick Chouchayan, plus connu sous le nom de Patrick Fiori. Il a également été question de kendjiofficiel, Kendji Girac, un autre musicien, et pas l’un des moindres.

Cela présage à quel point la prochaine saison de The Voice Kids promet d’être intéressante. La chanteuse se montre très excitée de leur montrer les premières images du télé-crochet. En attendant le lancement officiel de cette nouvelle saison, la chanteuse profite de belles vacances en compagnie de sa famille. Elle est aujourd’hui mère de deux enfants, Aaron et Joseph. Quelques jours plus tôt, elle a publié une adorable photo d’elle sur Instagram. La chanteuse s’était mise dans un look d’été très élégant et des réactions enthousiastes de ses fans ont prouvé que cela lui allait très bien.

Zoom sur les carrières de Jennifer et Inna

On peut dire que la carrière de la presque quadragénaire aura été assez remplie puisqu’elle compte bien huit différents albums à son actif. Jenifer a également été choisie pour le rôle de coach dans l’émission The Voice, la plus belle voix de 2015 à 2019. Elle occupe également la même fonction dans The Voice Kids depuis 2014. Ses talents ne se limitent pas uniquement à la chanson. Jenifer Yaël Dadouche-Bartoli est également une excellente actrice.

Quant à Inna, plusieurs personnes pensent que sa carrière aurait pris fin. Pourtant, il n’en est rien. Même si elle n’est plus très présente sur les écrans, il n’en demeure pas moins qu’elle continue d’exercer sa passion. Elle est également très active sur son compte Instagram qui compte 2,8 millions d’abonnés.