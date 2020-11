Jenifer évoque un long silence et s’exprime sur Instagram, elle aurait été contaminée par ce virus qu’elle insulte

Les fans étaient forcément inquiets puisque Jenifer n’était pas au rendez-vous lors de la dernière émission de The Voice. De ce fait, elle avait expliqué qu’elle s’était isolée dans sa loge puisqu’elle avait des symptômes concernant le Covid-19. Elle a donc réalisé un test avec les médecins et le message date tout de même du 9 octobre. Le lendemain, elle publiait un autre message notamment pour remercier tous les fans de leur attention. Toutefois, la coach de The Voice a été absente depuis, mais elle a renoué avec sa communauté.

Pourquoi Jenifer a-t-elle été absente si longtemps ?

Comme ce fut le cas pour quelques stars, et même des particuliers dans le monde entier, son organisme a été atteint par le virus qui fait des siennes en France et ailleurs. Après quelques semaines d’absence, elle a décidé de sortir du silence notamment pour s’expliquer concernant sa situation.

Jenifer est généralement assez discrète concernant sa vie privée, mais elle a tout de même tenu à remercier tous les fans de leur soutien .

La jeune femme révèle qu'elle a toutefois des difficultés à retrouver la grande forme.

Jenifer précise qu’il s’agit d’une période clairement surréaliste et singulière que la France est en train de traverser.

La coach de The Voice précise tout de même qu’elle garde espoir de retrouver tous ses fans dans d’autres circonstances bien sûr. En effet, il faut rappeler que le confinement saison 2 a forcément entraîné l’annulation de toutes les représentations. Le monde du spectacle est forcément impacté et cela peut être problématique pour les chanteurs, les humoristes, mais également toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre.

Des retours positifs après le message de Jenifer

Si certains estiment que le coronavirus est une maladie bénigne, d’autres sont par contre touchés avec un peu plus de vigueur. Les symptômes sont alors conséquents avec notamment la perte du goût ou encore de l’odorat. La fatigue est aussi au rendez-vous au même titre que d’autres manifestations physiques qui ont tendance à ressembler à celles liées à la grippe par exemple. Nous ne connaissons pas les symptômes de Jenifer puisqu’elle n’a pas tenu à se pencher sur ces détails, mais elle peut tout de même compter sur le soutien de ses fans.

Ils ont été nombreux à lui répondre, et notamment à lui adresser des coeurs et des bisous. Ce fut notamment le cas de Léa Castel, une chanteuse que vous avez notamment pu découvrir aux côtés de Slimane.