Jenifer dans The Voice Kids, un véritable pactole pour sa participation en tant que coach ?

Comme vous le savez sans doute, il y aura du changement pour la nouvelle saison de The Voice. En effet, Pascal Obispo a été contraint de tirer sa révérence à cause d’un mystérieux projet qui lui prend tout son temps. Il a été remplacé par Vianney et Florent Pagny sera aussi de la partie pour cette édition. Alors que The Voice Kids avec Kendji a commencé la semaine dernière sur TF1, nous apprenons que le salaire de Jenifer aurait été révélé. Alors, combien la chanteuse a-t-elle pu obtenir ? Nous avons pu obtenir quelques informations. Lors de la finale, Jenifer ne pouvait pas être présente.

Jenifer, un salaire supérieur à Soprano et Julien Clerc ?

Les informations ont été partagées notamment par le magazine Public et elles montrent que le salaire a été conséquent pour l’ancienne candidate de la Star Academy. Depuis, elle a eu l’occasion de montrer ses nombreuses compétentes que ce soit sur le petit écran, sur scène, et même dans le fauteuil des coachs. Après une petite absence, Jenifer avait toutefois fait son retour en 2019 sur TF1 dans cette émission emblématique.

Alors que The Voice a été chamboulée notamment à cause du coronavirus, la nouvelle version s’apprête à se dévoiler .

. Les coachs formeront une nouvelle équipe avec Vianney et Pagny, car Obispo ne sera plus de la partie au même titre que Lara Fabian.

Elle ne pourra pas intégrer l’émission, car elle a révélé sur Instagram qu’elle ne voulait pas mettre les autres en danger.

Lara Fabian était déjà apparu en direct lors des retours des coachs pendant la crise sanitaire, mais, comme elle vit au Québec, elle ne pouvait pas être sur place. En ce qui concerne, Jenifer, elle est toujours au rendez-vous notamment pour la version The Voice Kids. Selon les révélations de Public, la chanteuse aurait eu l’occasion de négocier son cachet et elle semble avoir aussi des compétences dans ce secteur. La chanteuse aurait obtenu 600 000 euros, soit un montant beaucoup plus important que celui accordé à Soprano ou Julien Clerc. Vous avez donc rendez-vous le samedi soir pour suivre le programme dédié aux plus jeunes et certaines scènes ont été stupéfiantes. En effet, les enfants semblent avoir un talent incroyable et l’émission de samedi dernier était beaucoup plus intéressante que celle proposée généralement pour les adultes.

Jenifer reprend du service pour The Voice Kids

Si vous souhaitez suivre ses péripéties, vous avez rendez-vous sur son compte Instagram puisque la chanteuse publie souvent des clichés, et même des vidéos. Les deux derniers contenus font référence à The Voice Kids que vous pouvez suivre tous les samedis depuis le 22 août à 21h05. Elle est en compagnie de Patrick Fiori, de Soprano, et même de Kendji qui est le petit nouveau de la bande, il a notamment pris le fauteuil de Mika.

Jenifer offre souvent un vrai défilé de mode sur scène et ce sera sans doute l’occasion pour cette nouvelle saison. Vous vous souvenez sans doute des dernières robes qu’elle portait dans ce programme et elles font souvent l’objet d’un article. En effet, les fans de la star retournent ciel et terre pour tenter de trouver des tenues similaires qui peuvent s’arracher à un prix d’or sur le web. Vous avez donc rendez-vous ce samedi sur TF1 pour suivre la suite des auditions des enfants en compagnie de Jenifer, qui a déjà pu obtenir quelques perles dans son équipe. Le cru 2020 s’annonce très sympathique pour les plus jeunes.