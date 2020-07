Jeff Bezos – Incroyable projet immobilier à 16 millions de dollars !

Jeff Bezos est en train d’étendre son parc résidentiel à Manhattan, en achetant un autre appartement pour 16,13 millions de dollars dans un immeuble de 24 étages, situé en face du Madison Square Park dans le quartier de Flatiron, où il possède déjà toutes les unités des quatre derniers étages.

Le chef d’Amazon, via une société à responsabilité limitée enregistrée dans le Delaware, a acheté l’appartement au 212 Fifth Avenue condominium le 25 février dernier. L’affaire a été conclue le 7 avril, selon l’acte déposé jeudi auprès de la ville.

L’accord a été négocié en dehors du marché immobilier classique. Le vendeur, dont l’identité est protégée par une société à responsabilité limitée, a acheté l’appartement pour 11,25 millions de dollars en avril 2018, selon les registres de propriété.

Jeff Bezos, milliardaire le plus riche au monde avec une fortune nette estimée à 142 milliards de dollars

L’appartement est l’un des deux seuls du 20e étage et se trouve juste en dessous du penthouse de trois étages de 937 mètres carrés de Jeff Bezos et des deux appartements du 21e étage, qu’il a achetés pour un montant total de 80 millions de dollars en mai 2019 par l’intermédiaire de la même SARL, comme le montrent les registres de propriété.

Jeff Bezos, 56 ans, est actuellement la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 142 milliards de dollars, selon l’estimation en temps réel de Forbes.

D’une superficie de 286 mètres carrés, ce nouvel appartement compte trois chambres à coucher, trois salles de bains et demie, un espace de vie et de repas de type loft et de nombreux murs de galerie. La maison est dotée de grandes fenêtres, de hauts plafonds à caissons, de murs et de comptoirs en marbre, mais également de sols en pierre de Thassos chauffés par rayonnement, selon une précédente description.

Les propriétaires de l’immeuble dans lequel Jeff Bezos a acquis de nombreux lots ne sont autres que le PDG de Sony Music Group et Ed Bass, milliardaire du Texas

Ce bâtiment industriel néo-gothique centenaire avait été précédemment converti en immeuble moderne par l’équipe de développement architectural dirigée par Robert Gladstone et Joseph Sitt. Les équipements de ce bâtiment hors norme comprennent un portier 24h/24, un concierge, un centre de fitness avec studio de yoga, un simulateur de golf, une salle de projection, une salle de conférence, une salle de jeux ainsi qu’une salle de jeux pour les enfants.

Les propriétaires de l’immeuble, selon les rapports et les registres de propriété, sont Charles Kushner, promoteur et père de Jared Kushner ; Peter Riguardi, président de la région de New York pour Jones Lang LaSalle ; Ed Bass, milliardaire du Texas ; et Rob Stringer, PDG de Sony Music Group.