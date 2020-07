Jeff Bezos dépasse Nike et McDonald’s, une fortune exorbitante !

Jeff Bezos est donc beaucoup plus riche que Nike et McDonald’s qui sont pourtant des firmes renommées et surtout très riches. En effet, la marque dédiée aux vêtements de sport et aux célèbres baskets obtient 122 milliards d’euros pour la capitalisation, le roi des hamburgers qui fait le bonheur de nombreuses familles arrive à 106 milliards d’euros. Jeff Bezos sera donc difficile à rattraper puisqu’il est loin devant avec notamment 186 milliards de dollars, cela représente aux alentours de 160 milliards d’euros. C’est Bloomberg qui est à l’origine de cette information puisque l’index a été mis à jour le 22 juillet dernier.

le fait que jeff bezos fasse l’équivalent de ce dont j’aurais besoin pour vivre 1000 ans en un jour me donne envie de devenir une colossale merde capitaliste pour subvenir à mes besoins de pauvre (sauf que malheureusement je suis doté de morale et d’empathie) — saint trauma d’aquin (@artpopthenight) July 23, 2020

Jeff Bezos est beaucoup plus riche que d’importantes firmes

La fortune personnelle de celui qui a développé Amazon est donc très élevée puisqu’elle est finalement plus élevée que celle d’IBM ou encore de Target et même d’Electric. Il est apparemment difficile de rivaliser avec Jeff Bezos qui peut remercier le site d’e-commerce. Certes, il a traversé une période difficile pendant le coronavirus puisque les cadences n’ont pas été les mêmes. De plus, certaines régions n’ont pas encore retrouvé les livraisons en 24 heures comme c’était le cas autrefois. Cela rend alors les commandes un peu plus complexes puisque finalement, vous devez attendre quelques jours.

Jeff Bezos il a fait plus d’argent en une journée que certains états et vous dîtes qu’il n’y a aucun problème à ce qu’il garde sa richesse pour lui pic.twitter.com/VQ1tV5NUpC — taciturne (@sheevei) July 23, 2020

La croissance d’Amazon ne cesse de prendre de l’ampleur, vous pourriez donc découvrir de nouveaux entrepôts, car le site connaît un franc succès .

. Bien sûr, les conséquences pour Jeff Bezos ont été sympathique avec une hausse considérable de sa fortune personnelle.

Le prix de l’action est de 65 % par rapport à l’année dernière, cette augmentation est donc importante et elle illustre la très grande forme d’Amazon.

Jeff Bezos est même plus riche que Bill Gates, car il arrive à la seconde place avec 101 milliards d’euros, c’est ensuite Bernard Arnault qui se retrouve à la troisième marche avec près de 81 milliards d’euros environ. Même si la période du coronavirus a été complexe, Jeff Bezos s’en sort finalement assez bien. Il faudra attendre les prochaines semaines pour savoir si l’entreprise sort réellement gagnante de cette épreuve dans le monde entier. Il n’y a toutefois pas de problèmes pour la fortune de Jeff.

Voici une illustration assez claire de la raison pour laquelle la relance doit s’appuyer sur les revenus d’une taxe numérique, non ?Jeff Bezos a gagné 13 milliards de dollars en une seule journée, un record | Le HuffPost https://t.co/JzDDJgjKcV — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) July 23, 2020

Un après coronavirus à ne pas négliger pour Amazon

Lors des premiers jours de l’épidémie, le site e-commerce a été pris d’assaut pour diverses commandes. En effet, les stocks étaient conséquents, les Français n’étaient pas contraints de sortir pour acheter de la nourriture ou des affaires scolaires à cause de l’école à la maison. De ce fait, Amazon a été en première ligne afin de combler tout le monde, mais les protocoles sanitaires ont rapidement chamboulé les livraisons. Ces dernières ont été beaucoup plus longues et cela peut être problématique avec les soldes.

Le gain a toutefois été estimé à 24 milliards d’euros selon Cnews, cela montre que l’entreprise a tout de même pu tirer profit de la situation. Il ne faut pas oublier que la fortune de Jeff Bezos dépend essentiellement des recettes du site d’e-commerce. En effet, il possède près de 11 % des parts alors que Amazon venait à s’effondrer dans les prochaines années, le salaire exorbitant de Jeff Bezos pourrait lui aussi fondre comme neige au soleil. Au vu de la santé de la plateforme ces dernières semaines, il y a de grandes chances pour que le succès soit toujours au rendez-vous dans les prochaines années et il est difficile d’imaginer qu’un concurrent puisse le détrôner.