Jean Reno : il dérape en évoquant l’intégration des musulmans et fait polémique sur Internet !

Vous connaissez sans doute Jean Reno pour ses participations très remarquées dans de nombreux films. Celui qui est souvent cité se nomme Leon et il a pu être diffusé à maintes reprises à la télévision.

Aujourd’hui, il a décidé de s’exprimer dans un journal baptisé El Mundo et il évoque la question de l’immigration. Il est difficile de savoir si ces propos pourraient engendrer une polémique, mais le climat en France est assez tendu ces dernières semaines que ce soit à cause des manifestations ou du coronavirus. Les Français ont les nerfs à vifs et ils pourraient finalement partir au quart de tour.

Les propos de Jean Reno concernant les non-musulmans

Il ne faut pas oublier que Jean Reno a lui-même été un immigré et qu’il a été contraint de s’intégrer dans un pays peut-être inconnu. Il n’est pas le seul puisque des acteurs, des actrices ou encore des réalisateurs, des chanteurs et même des producteurs ont été obligés de redoubler d’efforts pour s’intégrer. Dans cet entretien relayé par public, Jean Reno prononce quelques termes qui pourraient peut-être déclencher une polémique notamment sur le site de micro-blogging. En effet, Twitter est largement renommé pour les critiques.

Jean Reno estime que parmi les personnes susceptibles de venir en Europe, ce sont les non-musulmans qui arrivent à s’intégrer .

. Pour l’acteur, les gens qui peuvent mettre les lois avant la religion arrivent à s’en sortir un peu plus facilement.

Il estime que toutes les personnes qui décident de rester dans leur culture qui semble être basée sur la religion ont plus de difficultés.

Pour Jean Reno, ces personnes pourraient donc avoir des problèmes notamment avec les diverses institutions de la République ou encore à l’école.

Les réactions de Twitter face à Jean Reno

Bien sûr, les propos n’ont pas forcément été appréciés par certaines personnes sur Twitter, elles n’ont pas hésité à partager quelques avis. D’autres ont par contre été déçus par de telles déclarations. Il faut savoir que Jean Reno avait déjà été au coeur de quelques réactions négatives il y a plusieurs années alors qu’il évoquait sa propre immigration. Il avait affirmé comme le mentionne Public qu’il avait des racines espagnoles andalouses et qu’il respectait bien sûr les Français. Toutefois, l’acteur précisait dans ce entretien qu’il ne s’appelait pas Gérard Depardieu. L’acteur des Visiteurs est généralement discret dans la presse et il n’avait pas évoqué le sujet depuis de nombreuses années.

Sur Twitter, les réactions sont donc nombreuses, certains cautionnent les propos de Jean Reno et d’autres par contre les rejettent. Depuis quelques semaines, la France est plongée dans une ambiance peu réjouissante avec notamment les nombreuses manifestations et la crise sanitaire. Cette dernière a tout de même provoqué un stress très conséquent, de l’angoisse et même de la panique. Les Français sont donc assez irrités ces derniers mois et ils sont nombreux à partager leur avis notamment lorsqu’il est négatif. De ce fait, certains internautes ont spécifié sur le site de micro-blogging qu’il aurait peut-être été judicieux de ne pas évoquer cela alors que le climat est déjà bien tendu.

Dans tous les cas, il faudra attendre quelques heures pour savoir si les propos de Jean Reno prennent une ampleur conséquente. Pour l’instant, il n’est pas en tendance sur Twitter, mais la presse relaye forcément les déclarations. Jean Reno reste un très grand acteur que les Français adorent puisqu’il a participé à de nombreuses productions.