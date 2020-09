Jean-Pierre Pernaut : un futur candidat à la présidentielle ? Il balance tout dans TPMP !

Jean-Pierre Pernaut : il ne mâche pas ses mots et n’hésite pas à critiquer le gouvernement !

S’il y a bien un journaliste qui ne sait pas garder sa langue dans sa poche, c’est bien le présentateur mythique du journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut. Il faut dire que le journaliste que les spectateurs de TF1 connaissent bien depuis maintenant de nombreuses années, n’hésite jamais à pousser des coups de gueule contre les actions du gouvernement qu’il n’approuve pas toujours. Pendant la crise sanitaire du coronavirus, il avait notamment pris la parole plusieurs fois pour se plaindre des décisions du gouvernement qu’il ne comprenait absolument pas.

Il avait d’ailleurs trouvé un soutien de taille lors de ses dernières prises de paroles : l’humoriste très controversé Jean-Marie Bigard ! Il faut dire que ce dernier n’hésite pas également à parler franchement des choses quand il n’est pas d’accord, et quand on sait que ce dernier n’hésitera pas à se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022, les hommes et les femmes du monde politique ont de quoi être très inquiets face au candidat Jean-Marie Bigard !

Mais est-ce que cela ne va-t-il pas donner envie à Jean-Pierre Pernaut l’idée de se présenter également dans cette élection présidentielle qui s’annonce tout simplement épique ? Aura-t-on l’occasion de voir un duel entre Jean-Marie Bigard et Jean-Pierre Pernaut, avec la présence également d’Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, ou encore de Nicolas Sarkozy ? Si nous n’avons pas encore la réponse à ce jour, il est sûr et certains que les débats pourraient être enflammés ! Pour certains français, Jean-Pierre Pernaut serait d’ailleurs tout à fait légitime à entrer en politique, car il connaît très bien le quotidien des français, et notamment ceux qui vivent dans des villages parfois reculés des grandes villes.

Jean-Pierre Pernaut va-t-il se lancer dans la politique ? Cyril Hanouna lui pose la question en plein direct !

L’annonce récente de son départ du journal de 13 heures a très certainement amené les téléspectateurs à se poser beaucoup de questions concernant l’avenir du journaliste Jean-Pierre Pernaut. On imagine en effet que ce dernier pourrait avoir beaucoup de temps libre s’il ne se lance pas dans un projet aussi intense que la présentation d’un journal quotidien.

Hier soir, lors de l’émission de Cyril Hanouna Touche Pas à Mon Poste, ce dernier n’a clairement pas hésité une seconde à poser la question à Jean-Pierre Pernaut concernant une éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle. Alors qu’il était accompagné par sa femme Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut a rétorqué qu’il ne se sentait pas prêt à rentrer en politique pour les présidentielles. Bien qu’il n’hésite pas à montrer son désaccord avec le gouvernement, il estime que le rôle du chef de l’état exige des connaissances toutes particulières pour régler notamment des conflits internationaux, et que les problèmes immédiats sont bien différents des problèmes qui peuvent survenir à l’avenir.

On ne peut donc clairement pas s’attendre à ce jour à un avenir politique national pour Jean-Pierre Pernaut, en revanche cela pourrait être différent concernant une élection plus locale. En effet, la chroniqueuse de TPMP Isabelle Morini-Bosc a indiqué qu’un sondage le montrait favorable et tout à fait légitime pour devenir maire. Dans sa réponse, on a senti que Jean-Pierre Pernaut n’exclut clairement pas de participer à une élection plus locale. Serait-ce le début d’une nouvelle carrière pour le journaliste ?