Jean-Pierre Pernaut se prépare à quitter TF1 d’ici la fin de l’année ! Qui sera son remplaçant ?

Jean-Pierre Pernaut : il est de retour à l’antenne de TF1 pour présenter le journal de 13 heures, les téléspectateurs sont ravis !

Depuis ce lundi, les nombreux téléspectateurs ont eu la chance de retrouver leur présentateur favori du journal de 13 heures de TF1.

En effet, pendant toute la période du confinement, Jean-Pierre Pernaut avait été remplacé par un autre journaliste, Jacques Legros.

Joker de l’animateur depuis plusieurs années maintenant, il a donc officié tous les jours au journal de 13 heures pendant que Jean-Pierre Pernaut était resté confiné chez lui.

En effet, dès les premières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, Jean-Pierre Pernaut a pris la situation très au sérieux et il n’était pas question pour lui de prendre le moindre risque dans cette crise sanitaire liée au coronavirus.

Étant particulièrement âgé aujourd’hui, on peut bien comprendre que le journaliste craignait pour sa santé personnelle et qu’il ait donc préféré quitter la présentation du journal de 13 heures.

Pour autant, les téléspectateurs ont quand même eu l’occasion de le voir plusieurs fois sur TF1 puisqu’il en a profité pour rebondir sur l’actualité notamment. D’ailleurs, certains de ses coups de gueule on fait parlé d’eux sur les réseaux sociaux, car le journaliste ne garde pas sa langue dans sa poche, c’est vraiment le moins que l’on puisse dire. Mais pour autant, Jean-Pierre Pernaut reste un journaliste professionnel, et maintenant que la crise s’est dissipée, il a donc choisi de revenir à l’antenne lundi dernier. Les fans les plus observateurs auront d’ailleurs remarqué que, contrairement à d’autres animateurs de TF1, Jean-Pierre Pernaut ne s’est pas précipité sur le plateau du journal de 13 heures dès les premiers jours du déconfinement.

Il a en effet préféré attendre chez lui par précaution, voyant les évènements arriver à la suite des annonces d’Edouard Philippe. Désormais, la crise étant passée, il a pu faire son grand retour à l’antenne de TF1 qui était tant attendu par les téléspectateurs. Mais malheureusement pour lui et au plus grand désespoir des téléspectateurs, le retour de Jean-Pierre Pernaut sera bien de courte durée, et on devrait prochainement revoir à l’antenne son “joker” Jacques Legros pendant plusieurs semaines…

Jean-Pierre Pernaut : de nouveau absent de l’antenne pendant le mois de juillet, découvrez les raisons qui ont fuité sur les réseaux sociaux et dans la presse !

Alors que le retour de Jean-Pierre Pernaut était annoncé vendredi dernier dans le journal de 13 heures où il a pris la parole et remercié chaleureusement Jacques Legros, Jean-Pierre Pernaut a fait taire toutes les mauvaises langues qui disaient que les relations entre les deux hommes étaient au plus bas. Mais en ce début de semaine et tout juste après son grand retour à l’antenne de TF1 pour le journal de 13 heures, une information choc a été dévoilée pour les semaines à venir. En effet, on ne devrait retrouver Jean-Pierre Pernaut que peu de temps à l’antenne.

Est-il tombé malade ? Quelles sont les raisons pour ce nouveau départ prochain ? Les fans se sont pour certains rapidement indignés sur les réseaux sociaux et veulent pouvoir profiter de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13 heures pendant tout l’été ! Mais bien heureusement, les raisons du prochain départ de Jean-Pierre Pernaut du journal de 13 heures n’ont absolument rien de médical, bien au contraire ! Puisqu’en effet, Jean-Pierre Pernaut ne va pas partir à l’hôpital ni repartir en reconfinement, mais prendre quelques vacances !

On devrait donc d’ici les prochaines semaines ne plus voir Jean-Pierre Pernaut au journal de 14 heures, laissant de nouveau la place à Jacques Legros, à moins qu’un nouveau présentateur ou une nouvelle présentatrice le remplace également ! Car comme on le sait, l’été est propice à des essais d’émissions pour les médias, et il se pourrait bien que l’on découvre une nouvelle tête dans le journal de 13 heures pendant cet été ! Les fans de Jean-Pierre Pernaut devront quant à eux prendre leur mal en patience pendant quelques temps… Vous pourrez donc découvrir Jacques Legros puisqu’il est finalement le joker officiel de Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur qui a assuré le JT pendant l’épidémie du coronavirus avait annoncé que son homologue serait absent au cours de l’été puisqu’il prend des congés.

Jean-Pierre Pernaut a pu habituer les téléspectateurs à sa présence depuis son grand retour. Toutefois, cette fois, il ne pourra pas quitter TF1 à cause du coronavirus ou d’une santé fragile, car il devrait prendre quelques jours de congés. Ce sera alors Jacques Legros qui prendra la succession pendant plusieurs jours et vous aurez un réel bonheur à retrouver le présentateur décrit comme la personnalité préférée des Français. Il faut également savoir que les derniers JT ont été très appréciés notamment pour la comparaison des moutons et des adeptes de la fête de la Musique. Le présentateur n’hésite plus à partager quelques petites piques.