Jean-Pierre Pernaut – Sa santé décline de plus en plus, le présentateur est très mal en point !

Le présentateur vedette du journal a tenu à rassurer le public suite à l’annonce de sa potentielle mort. Pendant ce temps, certains fans du journaliste continuent à croire à son décès. Lisez cet article pour en savoir plus sur le sujet !

La mort proche de Jean-Pierre Pernaut, une fausse rumeur !

Pas de panique, le journaliste et animateur de télévision français est toujours vivant et en bonne santé. Jean-Pierre Pernaut évoque plutôt dans le magazine « Matin France » son confinement. En effet, celui qui est remplacé momentanément à la présentation du 13 heures par Jacques Legros a adressé un message aux Français.

Jean-Pierre Pernaut confirme ne pas être atteint par le coronavirus et demande aux populations de rester confiner chez eux.

Confiné à la maison, le mari de Nathalie Marquay dit tenir grâce à la technologie. Il a d’ailleurs lancé que « c’est pas du télétravail, c’est de la télé maison, des petits studios automatiques, ça me permet de rester en contact avec vous et de suivre l’information bien évidemment ». En outre, le présentateur se porte bien et réfléchit sur la manière de continuer à faire de l’information malgré la situation de crise sanitaire. Jean-Pierre Pernaut en a profité pour se prononcer sur la non-annulation des élections municipales.

Il avait donc déclaré que : « Tous les événements s’annulent dans le monde, mais pas les élections municipales malgré les risques » avait-il annoncé. Un appel qui était destiné au président de la République, Emmanuel Marcon.

Jean-Pierre Pernaut pourrait -il être atteint du Covid 19 ?

Depuis quelques années, la santé du journaliste de 70 ans est sujette aux plus folles rumeurs. Malgré ses assurances sur sa situation, certains Français s’interrogent toujours sur Jean-Pierre Pernaut et le virus mortel. Cela suscite tant bien même d’interrogations en eux.

Le présentateur du journal télévisé de TF1 serait-il testé positif au coronavirus ?

A-t’il été en contact avec une personne atteinte du virus ?

Ou se plie-t-il seulement aux mesures de précaution dictées par l’État ?

Pourquoi les interrogations fréquentes sur la santé de Jean-Pierre Pernaut ?

Jean-Pierre Pernaut a malgré lui enflammé le réseau social Twitter. Un remous médiatique sur la mort potentielle du présentateur qui remet au-devant de la scène son état de santé. Cet emballement est parti d’un message : « Jean-Pierre Pernaut vient de nous quitter. RIP. » et dont s’est emparé la Toile. L’information non vérifiée sera alors reprise par certains médias et radios à travers le globe du monde.

Toutefois, le porte-parole de l’animateur est monté au créneau à travers un communiqué qui « dément formellement le décès de Jean-Pierre Pernaut ». Une situation qui n’est pas le seul cas d’espèces dans la vie de l’homme de médias Jean-Pierre Pernaut. En effet, depuis que Jean-Pierre Pernaut avait annoncé 25 septembre 2018 souffrir du cancer, sa santé inquiète souvent ses fans. À l’époque, il avait posté un message sur les réseaux sociaux pour l’annoncer à son public, inquiet de ne pas le voir aux commandes du 13 heures sur TF1.

L’homme de télévision avait alors combattu un cancer de la prostate avec courage. Il avait prédit un retour devant les écrans pour prendre les rênes de son habituel journal télévisé. Jean-Pierre Pernaut avait recouvré sa santé au bout de quelques mois pour un retour triomphant devant la lumière des projecteurs. Ce passé avec la maladie fait que la santé du célèbre animateur occupe souvent les débats. Que de fausses rumeurs sur sa mort, le journaliste hors du commun tient toujours bon et rassure encore ses fans.