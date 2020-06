Jean-Pierre Pernaut révélation choc : Lou déclare qu’elle est plus proche de sa mère et pousse un coup de gueule en interview !

Jean-Pierre Pernaut : il revient lundi pour présenter le journal de 13 heures, les téléspectateurs sont impatients de le revoir !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les plus fervents admirateurs de Jean-Pierre Pernaut n’ont jamais été aussi impatients que de le retrouver ! En effet, le journaliste vedette qui présente le journal de 13 heures sur TF1 s’était absenté pendant toute la durée du confinement. Il avait en effet et à juste titre préféré suivre les conseils du gouvernement et était resté chez lui, cédant sa place au journal de 13 heures.

Pendant de longues semaines, on a donc pu retrouver le journaliste Jacques Legros à la place de Jean-Pierre Pernaut pour présenter le journal de 13 heures. Une situation qui a été propice aux rumeurs les plus dingues autour des deux journalistes, laissant parfois entendre que l’entente entre les deux hommes était au plus mal. Il faut dire que les déclarations faites en interview par Jacques Legros ne lui ont pas été toujours favorables !

En effet, le journaliste Jacques Legros, qui est le “joker” de Jean-Pierre Pernaut, avait alors déclaré en interview qu’ils ne se voyaient que très rarement avec Jean-Pierre Pernaut et que leur relation ne pouvait pas être qualifiée de “chaleureuse”, sans pour autant parler de relation glaciale. Mais malheureusement, il n’en a pas fallu plus pour que les internautes croient que la guerre était déclarée entre les deux journalistes, alors qu’il n’en est rien en réalité. En effet, lors de son dernier journal exceptionnel de vendredi dernier, Jean-Pierre Pernaut a même remercié chaleureusement Jacques Legros pour avoir pris sa place pendant plusieurs semaines. Mais pendant la période de confinement, les téléspectateurs en manques de nouvelles de Jean-Pierre Pernaut ont dû se consoler en regardant les réseaux sociaux de leur journaliste préféré mais également de sa famille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont eu beaucoup de matière à exploiter avec les enfants du journaliste Lou Pernaut et Tom Pernaut.

La jeune femme, Lou Pernaut, qui est très active sur TikTok et Instagram, n’a d’ailleurs pas hésité à filmer son père, qui a même déclaré devant elle qu’il ne la reconnaissait pas dans ses publications sur Instagram, où elle partage parfois des selfies pour ses abonnés. Mais ce week-end, c’est dans une toute autre situation que l’on a pu découvrir la jeune femme : elle a donné sa toute première interview et semble avoir du caractère comme son père Jean-Pierre Pernaut !

Jean-Pierre Pernaut : sa fille balance tout en interview, elle est plus proche de sa mère !

Les internautes se sont forcément demander, en regardant les comptes Instagram et TikTok de la jeune femme, si celle-ci était proche de son père ou en froid avec lui. Et bien dans l’interview qu’elle a réalisé pour le site OhMyMag, elle a tout balancé ! En effet, elle est revenue sur sa passion pour les baskets (les “Air Force One” popularisées par le basketteur Michael Jordan), mais parle également de son père Jean-Pierre Pernaut comme on pouvait bien s’y attendre.

Et la jeune femme ne mâche pas ses mots quand elle a quelque chose à dire, elle avoue même dans l’interview qu’elle est plus proche de sa mère ! En revanche, les relations semblent plutôt bonnes avec son père, on imagine que les nombreuses rumeurs qui pourraient laisser croire que les relations sont au plus mal entre les deux protagonistes devraient rapidement s’arrêter après cette interview !

En effet, la jeune femme qui semble être très attachée à la famille est même revenue sur ses souhaits pour plus tard. Elle affirme qu’elle voudrait fonder une famille, se marier et avoir trois ou quatre enfants. On ne peut qu’espérer que son rêve pourra se réaliser, car comme on le sait la maternité est une étape qui peut être importante pour de nombreuses femmes, est-ce que cela sera le cas pour la fille de Jean-Pierre Pernaut ?