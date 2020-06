Jean-Pierre Pernaut reprend les commandes du JT de 13h, voici la date !

Depuis le début du confinement, Jean-Pierre Pernaut a été contraint de parler depuis sa demeure et c’est Jacques Legros qui était aux commandes. Ce ne sera plus le cas dans quelques jours puisque la date officielle a été validée par le principal intéressé. Vous pourrez alors savourer le JT de 13h sur TF1 en compagnie de votre présentateur préféré lundi prochain ! Il a fait une annonce sur son compte Twitter et elle a forcément été appréciée par les internautes.

Jean-Pierre Pernaut remercie Jacques Legros

Le message de l’époux de Nathalie Marquay était très attendu, car depuis le confinement, il était contraint de rester chez lui. N’oublions pas que sa santé peut présenter quelques faiblesses à cause du cancer qui a pu le frapper de plein fouet. Il n’avait donc pris aucun risque et contrairement à certaines rumeurs, il n’a jamais été évincé de la chaîne. Jean-Pierre Pernaut félicite alors toute l’équipe du JT de 13 heures ainsi que Jacques Legros. Ce dernier a pu le remplacer pendant de longues semaines.

Jean-Pierre Pernaut est forcément très heureux pour son retour sur le plateau de TF1 .

. Il est toujours difficile de réaliser son métier dans des conditions qui ne sont pas classiques.

De nombreux Français ont eu un réel plaisir à retrouver leur entreprise après plusieurs semaines en télétravail.

Ce jeudi et vendredi, le présentateur proposera donc ces deux derniers 13h à la maison.

Notez alors la date du lundi prochain puisqu’elle signera le grand retour de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau de la chaîne principale.

La réaction de Jean-Pierre Pernaut

Il est donc très content de retrouver le plateau, mais il a également été ravi d’accompagner les équipes au cours de cette période difficile. Les fans ont aussi apprécié à leur juste valeur cette annonce officielle sur le compte officiel du présentateur. Ils sont aussi très heureux de le revoir en forme sur le plateau de TF1. Il y a sans doute des mesures qui ont été prises pour que toutes les conditions sanitaires soient respectées comme c’est le cas pour toutes les émissions. Par exemple, pour les 12 Coups de midi, le public est absent, il y a donc le présentateur à savoir Jean-Luc Reichmann et les candidats comme Eric. Cela permet de limiter le plus possible les interactions.

Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers « 13h à la maison ». Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé 👏👏 @TF1LeJT — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) June 3, 2020

Jean-Pierre Pernaut est également seul sur le plateau du JT de TF1, cela permet donc de respecter la distanciation. Dans tous les cas, si le présentateur revient à son poste classique, il y a de grandes chances pour que le contexte puisse le permettre et la chaîne a forcément pris toutes les mesures nécessaires. Le mois de Juin commence donc très bien pour le présentateur souvent considéré comme le plus apprécié par les Français.