Jean Pierre Pernaut remplacé par Marie-Sophie Lacarrau au JT de 13 heures, découvrez son message !

Les spécialistes de la discipline attendaient un homme pour remplacer Jean Pierre Pernaut, qui était à la tête du JT de 13 heures depuis près de 33 ans. La réalité a été clairement différente puisque TF1 a finalement opté pour une femme et elle ne travaille pas sur la chaîne principale. Marie-Sophie Lacarrau évoluait du côté de France 2 et elle sera donc sur le plateau à la fin de l’année. L’information est officielle, elle a été partagée par le Figaro et Jean Pierre Pernaut a adressé un message à celle qui prendra sa place.

Jean Pierre Pernaut s’exprime sur Twitter

Cela était à l’état de rumeur il y a quelques semaines et cela était impossible à imaginer. Pourtant, Jean Pierre Pernaut ne présentera plus le JT de 13 heures dès la fin de l’année. C’est Marie Sophie Lacarrau qui sera aux commandes. Sur son compte Twitter, celui qui officiait à ce poste depuis 33 ans a pris la parole très rapidement après cette annonce.

L’actuel présentateur du JT révèle qu’il garde le fauteuil bien au chaud jusqu’à ce qu’il quitte le poste, c’est-à-dire à la fin de l’année .

. Il révèle que le JT est magique et l’équipe est réellement à la hauteur des attentes.

Il met donc en valeur le travail de tous les correspondants dans les régions.

Il faudra donc attendre le 4 janvier 2021 pour découvrir la nouvelle présentatrice du JT de 13 heures.

Bienvenue @MSLacarrau ! Je garde le fauteuil tout chaud jusqu’à la fin de l’année. 😜 Le #JT13h est un journal magique avec une équipe et des correspondants en régions qui le sont tout autant 👍 A très vite…- https://t.co/sCXOZnwfki — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) September 17, 2020

Comme son épouse a pu le préciser sur le plateau de TPMP, la décision a été prise très sérieusement par Jean Pierre Pernaut. Ce dernier a pris le temps pendant les vacances de peser le pour et le contre. Il n’est certes pas facile de laisser un tel siège occupé pendant près de 33 ans. Sur le plateau de Quotidien, il a notamment pu partager quelques moments inoubliables qu’il a eu l’occasion de vivre. Sa femme, Nathalie Marquay a affirmé que la chaîne n’avait pas poussé son époux vers la porte, il a pris sa décision, mais elle reste heureuse.

Qui est Marie-Sophie Lacarrau ?

Le JT de 13 heures sera entre les mains de cette femme âgée de 44 ans et elle n’est pas novice dans ce domaine. En effet, TF1 a décidé de confier les commandes de ce rendez-vous si important à l’actuelle présentation du JT sur une chaîne concurrente. De ce fait, Marie-Sophie Lacarrau connaît parfaitement ce milieu et l’exercice semble maîtrisé. Il faudra toutefois relever le défi de présenter un rendez-vous très suivi par les Français. Les audiences le prouvent, Pernaut rassemblait une quantité astronomique de téléspectateurs et cela tous les jours.

[OFFICIEL] @MSLacarrau rejoint @TF1 à la présentation du JT 13h à partir de janvier 2021. Bienvenue Marie-Sophie ! Lire le communiqué de presse ici : https://t.co/MANQnQI646 pic.twitter.com/UKtmUprkQr — Groupe TF1 (@GroupeTF1) September 17, 2020

Marie-Sophie Lacarrau a commencé sa carrière sur France 3, elle présentait déjà le JT. Elle fut également aux commandes de plusieurs rendez-vous, notamment le 19/20 national et elle a même été le joker jusqu’en 2016 pour la présentation du JT de 13 heures et de 20 heures. Elle était déjà une remplaçante en 2016 puisque Élise Lucet prenait sa retraite pour cette émission et elle devenait alors la titulaire. Vous pourrez savourer le JT de Jean Pierre Pernaut jusqu’au 18 décembre, il aura sans doute beaucoup d’émotion au même titre que toutes les équipes qui ont pu collaborer avec lui ces 33 dernières années. Vous pourrez tout de même le retrouver sur LCI pour d’autres projets notamment avec les régions.