Jean-Pierre Pernaut : pourquoi les français ne veulent pas qu’il revienne au JT

Jean-Pierre Pernaut anime le JT de 13h depuis 1988 sur TF1. Certains français en ont assez et souhaite qu'il cède sa place à quelqu'un de plus jeune.

Pendant le confinement lié au coronavirus, Jean-Pierre Pernaut n’a pas pris de risque et a préféré laisser sa place à Jacques Legros. Ce dernier a donc présenté le JT de 13h pendant plus de 2 mois. Si Jean-Pierre Pernaut n’a pas souhaité aller sur les plateaux de tournage, c’est parce qu’il n’était pas prudent de s’exposer au coronavirus.

Tout d’abord, il a combattu un cancer en 2019, on peut donc comprendre qu’il ne veut pas d’exposer à des risques inutiles. De plus, il a 70 ans et fait donc partie des personnes « à risque » : le Gouvernement conseillait à ces personnes de faire attention et de ne sortir que pour de vraies raisons (médicales ou alimentaires par exemple).

Il n’avait cependant pas souhaité lâcher totalement le JT de 13h et tournait donc depuis chez lui, dans un studio aménagé pour l’occasion. C’est sa fille Lou Pernaut et sa femme Nathalie Marquay qui l’aidaient et qui s’occupaient de sa mise en beauté.

Jean-Pierre Pernaut : violemment critiqué sur les réseaux sociaux

C’est très ému qu’il va enfin reprendre le chemin des tournages. Sa femme l’a notamment annoncé dans un post Instagram, visiblement très fière de son mari. Mais si la petite famille semble heureuse et épanouie, les français n’ont pas tous l’air d’apprécier le retour de Jean-Pierre Pernaut au Journal Télévisé de 13h.

Ils ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter.

Jean Pierre Pernaut qui reprend lundi le journal du midi sur TF1 .il a bien prouvé que c est un peureux de la mort . Il a perdu l'estime de la plupart des français .on salut les journalistes courageux qui ont continué a faire leur travail en période difficile du virus. pic.twitter.com/5ECTEy4yrj — Caliber (@jonas83500021) June 5, 2020

Plusieurs choses sont au final reprochées à Jean-Pierre Pernaut par les internautes

Il serait trop vieux et devrait laisser sa place à quelqu’un de plus jeune

Il aurait déçu les français en restant chez lui et en faisant prendre tous les risques à Jacques Legros

Il critiquerait trop la France et ne serait pas patriote

Il serait faux (notamment quand il a remercié Jacques Legros alors qu’il ne l’apprécierait pas selon les rumeurs)

Il serait grippe-sou et attiré par l’argent

Jean-Pierre Pernaut : que lui reprochent les français ?

Les arguments qui reviennent le plus sont surtout le fait qu’il devrait prendre sa retraite et qu’il est faux dans ses relations avec Jacques Legros. Jean-Pierre Pernaut anime le Journal Télévisé depuis 1988 et certains souhaiteraient voir quelqu’un d’autre de plus jeune à sa place. Ils veulent que TF1 fasse comme avec Patrick Poivre d’Arvor (PPDA) que la chaîne de télévision avait remplacé par Laurence Ferrari.

Il est également dit par certains auteurs de commentaires que Jean-Pierre Pernaut n’aimait pas Jacques Legros et qu’il n’avait pas de respect pour lui. Jacques Legros de son côté avait simplement déclaré qu’ils n’avaient pas vraiment le temps de construire de vraies relations mais qu’ils prenaient plaisir à discuter ensemble s’ils se croisaient. Ils ne sont donc pas meilleurs amis mais il ne semble pas y avoir d’animosité entre les deux présentateurs.

Sous un post annonçant la reprise de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h, plusieurs commentaires virulents ont été postés.

"C'était ma dernière fois à la maison. Merci d'avoir si bien tenu la barre avec l'équipe du #13H". Le message de @pernautjp à #JacquesLegros et à la rédaction de @TF1 👇. pic.twitter.com/Xvh5sdHElu — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 5, 2020

« Il est encore là ce mec ? Qu’il reste chez lui avec gosses et meuf. Ça critique le gouvernement et ça ose revenir… La France, ce qu’il en reste est en piteux état»

« Pernaut n’aime pas Jacques Legros Il l’a déjà fait mettre dehors de tf1…c’est faux cul Un vieil acariâtre jaloux et grippe sous !!!! Vivement qu’il dégage. » « Il ne laisse sa place à personne Il a déjà fait partir Jacques Legros de tf1 , celui-ci à un salaire de honte par rapport à lui la honte… C’est un type malsain….»

Planqués, il en faut pendant que les autres vont au charbon.

« Bah reste chez toi mon gars parce que la déchéance de la pensée critique et le populisme que tu nous a servi pendant 3 mois tu peux bien te le garder »

Au secours…. Débilité et sénilité vont de pair… Les EHPAD, tant décriés, peuvent encore admettre un vieux journaleux décrépi, gâteux et frisant de très près alzheimer….

La violence des internautes augmente sur les réseaux sociaux

Et ce n’est qu’un aperçu de ce que reçoit Jean-Pierre Pernaut. Sur les réseaux sociaux, les internautes semblent de plus en plus violents envers ceux qu’ils n’aiment pas. La France est un pays qui met en avant la liberté d’expression mais les français vont parfois trop loin derrière leurs écrans.

Jean-Pierre Pernaut n’est pas le seul à avoir été pris pour cible sur Internet. Récemment, l’émission Koh-Lanta a beaucoup fait parler d’elle. Plusieurs candidats ont même reçu des menaces et la police a décidé de faire des rondes plus régulières autour du domicile de l’aventurier Régis (qui a été le plus touché par ces menaces).

La finale de Koh-Lanta a également suscité de vives émotions… et des insultes de partout. Claude, le chouchou du public, a perdu sur les poteaux car il est tombé juste après Inès. C’est Naoil qui a gagné et elle a choisi Inès. Ce choix a provoqué une vague d’insultes en tous genres. Inès a encore plus été insultée et moquée car le public ne l’aimait pas.