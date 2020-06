Jean-Pierre Pernaut : une nouvelle récompense attribuée par les Français !

Lorsque le confinement été té prononcé, Jean-Pierre Pernaut a été contraint de rejoindre son domicile puisque Jacques Legros a pris en main la présentation du JT de 13 heures sur TF1. Afin de préserver sa santé et pour ne courir aucun risque, c’était la meilleure solution. Toutefois, les fans étaient déçus de le voir qu’une seule poignée de minutes via un petit reportage, cela montre qu’il est très apprécié et son retour était largement attendu. Après quelques rumeurs, Nathalie Marquay a rapidement les pendules à l’heure et Jean-Pierre Pernaut a retrouvé sa place sur le plateau du JT.

Jean-Pierre Pernaut est touché par cette récompense

Un sondage réalisé par l’institut OpinionWay montre qu’il est la personnalité préférée des Français à la télévision. La première place est souvent obtenue par d’autres personnes comme Stéphane Plaza ou encore Nagui et même Michel Cymes. Ce dernier a toutefois connu quelques problèmes ces dernières semaines à cause de ses propos concernant l’épidémie. Il avait d’ailleurs précisé qu’il se mettrait en retrait des plateaux. C’est donc Jean-Pierre Pernaut qui se retrouve sur la première marche du podium puisqu’il a été récompensé en devenant la personnalité préférée et c’est une jolie récompense.

Dans une interview accordée à TV Mag, il a souhaité répondre après l’obtention de cette récompense .

. Le présentateur estime que le travail réalisé pendant le confinement est sans doute à l’origine de cette distinction, il peut alors miser sur le soutien des Français.

Pour le présentateur qui est aux commandes du JT depuis de longues années, cela montre aussi que les Français sont attachés au monde de l’information.

Jean-Pierre Pernaut revient sur son retrait du JT

Vous le savez sans doute, le présentateur a été victime d’un cancer il y a quelques mois et sa santé était forcément fragilisée face au coronavirus. Le directeur général adjoint du groupe TF1, Thierry Thuillier a donc décidé de lui proposer un autre format, il était donc à l’abri chez lui notamment en proposant le JT à la maison. Son retour était toutefois très attendu par les Français et il est désormais considéré comme la personnalité la plus appréciée. Il a aussi souhaité revenir sur les critiques dont il a pu faire l’objet au cours du confinement, ces réactions avaient fait couler beaucoup d’encre.

Jean-Pierre Pernaut devient la personnalité TV préférée des Français >https://t.co/j5J1kJlKJL pic.twitter.com/PD2J0pPNMJ — Le Parisien (@le_Parisien) June 18, 2020

Il précise qu’il ne formule pas de critiques, il a seulement partagé des situations réelles dont il a pu être témoin. Selon lui, c’est son travail de journaliste. Jean-Pierre Pernaut est toutefois heureux de retrouver la présentation du JT de 13 heures sur TF1, mais il devrait s’absenter pendant quelques jours puisqu’il prendra des congés cet été. Ce sera à nouveau Jacques Legros qui sera de service. Dans tous les cas, la personnalité préférée des Français estime que le maître mot est toujours proximité pour le JT de 13 heures.