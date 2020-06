Jean-Pierre Pernaut : il va de nouveau laisser sa place à Jacques Legros ! Découvrez enfin pourquoi !

Jean-Pierre Pernaut anime le JT de 13h depuis 1988 sur TF1. Difficile donc d’imaginer le Journal Télévisé de la chaîne sans lui puisqu’il est en place depuis 32 ans ! Marié à l’ancienne Miss France Nathalie Marquay depuis 2007, ils ont deux enfants ensemble : Tom et Lou Pernaut.

Ces deux derniers ont d’ailleurs accordé une interview hilarante à Gentside. Ils répondent à des questions sur eux et font finalement une imitation de leur père. Tom Pernaut s’en est particulièrement bien sorti, ce qui a beaucoup fait rire sa sœur Lou Pernaut. On a d’ailleurs appris que Tom était un fan de sport automobile tandis que Lou était plus dans le côté artistique en souhaitant créer sa propre entreprise d’architecture d’intérieur ou en devenant directrice artistique.

Jean-Pierre Pernaut : absent du direct depuis mi-mars

Pendant le coronavirus, Jean-Pierre Pernaut s’est retrouvé confiné chez lui avec sa famille. Il a cependant voulu continuer à apparaître au JT en aménageant un studio dans sa maison. C’est Jacques Legros qui a assuré son intérim sur le plateau. Le présentateur de 70 ans n’a pas eu d’autre choix que de rester confiné même après le déconfinement du 11 mai. En effet, Edouard Philippe a bien insisté sur le fait que les personnes à risque devaient encore prendre de nombreuses précautions.

Jean-Pierre Pernaut fait partie des personnes à risque pour deux raisons :

il a 70 ans et fait donc partie des personnes plus fragiles

il a eu un cancer de la prostate récemment et a donc une santé plus délicate

C’est donc bien pour des raisons médicales qu’il est resté chez lui et non pas parce qu’il n’avait pas la volonté ou qu’il avait peur de retrouver les plateaux de tournage. Jacques Legros a assuré le JT avec une main de maître pendant plus de deux mois. Il a enregistré de belles audiences et Jean-Pierre Pernaut l’a d’ailleurs félicité.

Jean-Pierre Pernaut : son retour au JT de 13h en direct ne plaît pas à tout le monde

Depuis le lundi 8 juin, Jean-Pierre Pernaut a repris le chemin du plateau de TF1 et on peut de nouveau le voir en direct à partir de 13h ! Il est absolument ravi d’avoir recommencé à travailler et, comme nous l’apprend sa femme sur Instagram, il est très content de retrouver son équipe.

Pourtant son retour n’a pas été accueilli avec bienveillance par tous les téléspectateurs. Le présentateur a reçu de nombreuses critiques selon lesquelles :

il serait trop vieux pour présenter le JT et devrait laisser sa place à un plus jeune

Jean-Pierre Pernaut n’aimerait pas la France car il la critique souvent

il aurait de nombreux défauts comme l’avarice, la jalousie et le mensonge

Si les coups de gueule de Jean-Pierre Pernaut concernant les actes et décisions du Gouvernement d’Emmanuel Macron a beaucoup fait rire certains français, d’autres l’ont très mal pris. Il avait notamment dénoncé le fait que les allocutions n’étaient pas claires et que les consignes changeaient souvent (réouverture des écoles ou pas, masque obligatoire ou pas…). Il s’était aussi insurgé du fait que les plages restaient fermées alors que les magasins des centre-villes étaient ouverts et attiraient des foules dans les rues.

Jean-Pierre Pernaut : il va de nouveau être absent du JT

Mais toutes ces attaques n’ont pas réduit la joie de Jean-Pierre Pernaut. Il est très content de revenir en direct sur le JT de 13h et il ne s’en est pas caché. D’ailleurs, la majorité des français ont l’air d’être assez ravis car l’émission a enregistré de très beaux scores d’audience. Le présentateur de 70 ans a ainsi attiré 40,4% des téléspectateurs ce mercredi 10 juin, un superbe score.

Pourtant, Jean-Pierre Pernaut va bientôt de nouveau céder sa place au JT et c’est Jacques Legros, sans surprise, qui va de nouveau le remplacer ! La reprise sera donc de courte durée… mais il ne part pas de façon définitive. C’est en fait Jacques Legros qui nous avait confié qu’il reviendrait bientôt car Jean-Pierre Pernaut partait en vacances cet été.

Avec sa dure période de cancer, le coronavirus qui a sévi en France et la frustration de ne pas pouvoir reprendre le direct du JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut a bien besoin d’une pause en famille. Vantant sans cesse les mérites de notre belle France et de ses régions, on pense que le présentateur a organisé ses vacances d’été dans l’hexagone.