Jean Pierre Pernaut ne tremble plus devant TF1, il vide son sac ?

Vous avez sans doute pu découvrir les premières déclarations de Jean-Pierre Pernaut et elles ont rapidement fait la Une de la presse people.

En effet, le présentateur dressait un tableau peu réjouissant concernant le respect du confinement.

Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène et il prouve finalement qu’il n’a pas peur de TF1 ou pour son avenir sur le plateau du JT de 13 heures. Il sera dans tous les cas présent en Juin prochain comme son épouse avait pu le préciser à la télévision.

Jean-Pierre Pernaut évoque cette fois les plages

La première fois, il avait pu pointer du doigt les Français qui ne respectaient pas le confinement et les images dévoilées dans les reportages ne reflétaient finalement pas la réalité selon lui.

Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène pour pointer du doigt les aberrations concernant les plages. Ces dernières ne sont pas forcément ouvertes et il y a des restrictions à suivre pour éviter les attroupements. N’oublions pas que les rassemblements sont interdits en France et la question des plages reste épineuse.

L’époux de Nathalie Marquay est finalement le seul à évoquer les problèmes en direct alors que d’autres pourraient se taire .

. Dans le même registre, vous avez eu Jacques Legros qui a pointé du doigt le comportement de la Poste pendant le confinement.

Les deux présentateurs du JT de 13 heures sur TF1 ont donc fait couler de l’encre avec leurs déclarations.

Il y a quelques jours, le présentateur a pu s’indigner concernant la fermeture des plages. Cette dernière ne serait finalement pas judicieuse et le gouvernement est à nouveau pointé du doigt.

Jean-Pierre Pernaut, le porte-parole des Français

Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager le même avis et ils estiment que Jean-Pierre Pernaut finalement représente un vrai porte-parole. Par conséquent, il peut dire tout haut ce que de nombreuses personnes peuvent penser tout bas et elles n’osent pas se prononcer de la sorte. Jean-Pierre Pernaut est le présentateur préféré des Français depuis quelques années et ils sont nombreux à attendre son retour sur le plateau de TF1, car pour l’instant, il se repose comme a pu le mentionner sa femme à savoir Nathalie Marquay.

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas malade ou évincé par TF1, il prend seulement quelques jours pour se reposer puisqu’il reste fragile par rapport au coronavirus. De plus, il faut impérativement respecter les gestes barrières ainsi que les règles sanitaires pour que la situation ne soit pas catastrophique. Il faudra alors patienter pour découvrir à nouveau Pernaut sur le plateau de TF1, mais il attendu avec la plus grande impatience par plusieurs Français. En ce qui concerne les plages, elles sont toujours au coeur de vives discussions, car faut-ils les ouvrir ou les fermer ? Difficile d’apporter une réponse surtout lorsque l’on sait que de nombreux commerces ont déjà ouvert leurs portes.