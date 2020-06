Jean-Pierre Pernaut malade ? Nathalie Marquay évoque la perte de poids conséquente de son mari !

Jean-Pierre Pernaut ne cesse de se retrouver au coeur des actualités depuis quelques semaines et il est à nouveau en Une.

Si vous ne connaissiez pas Jean-Pierre Pernaut, vous avez désormais de la lecture puisque les médias sont nombreux à proposer des articles concernant la présentation du JT de 13 heures.

Toutefois, ce ne sont pas ses propos, son clash avec Cyril Hanouna ou encore sa disparition du journal télévisé qui sont au coeur de cette actualité, mais la surveillance imposée par Nathalie Marquay.

Le couple était présent sur TF1 avec une version de Qui veut gagner des millions. Le programme a été remis au goût du jour en respectant les conditions sanitaires et c’est Camille Combal qui est au coeur de la présentation.

Pourquoi l’ancienne Miss surveille-t-elle Jean-Pierre Pernaut ?

Il faut savoir que le présentateur a été la cible d’un cancer il y a quelques mois et désormais, il semble guéri. Certains pourraient donc penser que cette maladie est au coeur de cette actualité, mais ce n’est pas la réalité. En effet, Nathalie Marquay souhaite prendre soin de son homme qui est certes un peu plus fragile depuis cet épisode problématique. Les révélations sont alors touchantes pour celui qui partage sa vie depuis tant d’années.

Nathalie Marquay a été à de nombreuses reprises sur le devant de la scène notamment pour spécifier que son homme allait très bien.

Vous avez notamment pu la découvrir sur le plateau de C que du kiff avec Cyril Hanouna.

Lors de cette émission diffusée sur TF1 avec une version revue et corrigée, elle a également fait part d’un « problème » chez Pernaut.

Le présentateur du JT de 13 heures sur TF1 a tendance à être très gourmand. Il souhaite donc s’offrir quelques plaisirs, mais la surveillance est de mise. L’ancienne reine de beauté décide donc de le surveiller pour qu’il ne puisse pas prendre de poids.

Nathalie Marquay se focalise sur l’alimentation de son homme

Généralement, dans les couples, les hommes peuvent avoir quelques penchants pour le sucre et les gourmandises, ce sont alors les femmes qui tentent de réguler leurs passions. Chez les Pernaut, le format est identique puisque la Miss élue à la fin des années 80 n’hésite pas à le surveiller de très près. Elle a donc fait cette confidence le 18 Mai dernier à l’occasion de l’émission Qui veut gagner des millions. Quelques indiscrétions ont même été partagées. Nous avons pu apprendre que le présentateur a tendance à manger à la cantine de TF1 après la présentation de son 13 heures et il a une vraie passion pour le flan coco.

#QVGDMALaMaison@CamilleCombal dévoile les petits secrets de cantine de @pernautjp 🤣

RDV ce soir avec Jean-Pierre Pernaut, @nmarquaypernaut et Camille Combal à 19h sur @TF1 et @MYTF1 pour Qui Veut Gagner Des Millions À La Maison ! pic.twitter.com/u4qLkuYxVS — Qui Veut Gagner des Millions (@QVGDM_TF1) May 18, 2020

C’est Camille Combal qui a partagé cette information alors que Nathalie Marquay faisait ses confidences sur l’alimentation de son homme. Toutefois, l’ancienne reine de beauté précise qu’il mange aussi des gâteaux avant la présentation de son JT. La surveillance semble toutefois intéressante puisque le présentateur a tout de même perdu du poids pendant le confinement. Alors que les Français ont pris en moyenne 3 kilos, il a eu l’occasion de se séparer de 3 kilos.

Dans ce cas de figure, la perte de poids est sans doute expliquée par l’hygiène alimentaire puisque Jean-Pierre Pernaut a eu l’occasion d’évoluer constamment aux côtés de Nathalie Marquay. Cette dernière peut alors proposer des repas nettement meilleurs que ceux proposés par la cantine de TF1 et le flan coco n’a sans doute pas sa place.

Certains Français ont eu l’occasion de perdre du poids pendant le confinement puisque les cantines dans les entreprises ne sont pas toujours les plus réjouissantes. En fonction de l’activité, vous pourriez également prendre des rations plus importantes. Il est primordial de se focaliser sur son alimentation pour être certain de perdre quelques kilos rapidement.