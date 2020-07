Jean-Pierre Pernaut ne mâche pas ses mots et pousse un nouveau coup de gueule !

Mais qu’arrive-t-il à notre Jean-Pierre Pernaut national pour qu’il soit si rebelle ?

Depuis la période du confinement, il se lâche davantage et prend le parti de donner son avis sur les sujets qui l’intéressent. Il n’a plus envie de se taire et on peut le comprendre !

Ce mercredi 20 mai, le présentateur de 70 ans a poussé un nouveau coup de gueule contre le Gouvernement.

Cette fois, le sujet du débat porte sur la fermeture des plages françaises pendant une durée indéfinie. Si la France a été déconfinée le 11 mai, ce n’est pas pour ça que la vie de la population est redevenue tout à fait normale.

Jean-Pierre Pernaut : indigné par les incohérences du Gouvernement

Les villes côtières, pleines d’espoir, ont déchanté quand elles ont appris de la bouche du Premier Ministre Edouard Philippe que les plages resteraient fermées. De nombreux maires, préfets et personnalités se sont révoltés contre cette interdiction qu’ils jugeaient absurde.

Face à tant d’indignations et de contestations, le Gouvernement a décidé d’assouplir les conditions.

Le Premier Ministre a décidé que c’était aux préfets de choisir de rouvrir progressivement ou non les pages, lacs et tous les lieux aquatiques.

Aujourd’hui, seules quelques plages ont réouvert dans l’unique but de pratiquer un exercice physique ou de promener son chien. Les gens ne peuvent donc pas profiter du soleil pour faire bronzette au bord de la mer.

Jean-Pierre Pernaut ne comprend pas pourquoi les plages sont fermées

Cette situation a particulièrement irrité Jean-Pierre Pernaut qui n’a pas manqué de le faire savoir à tous les téléspectateurs du JT de 13h.

Il ne trouve pas logique que les rues commerçantes soient pleines de monde partout en France et que les magasins soient pris d’assaut alors que ce sont des espaces confinés.

Il se demande alors pourquoi ce n’est pas les plages qui sont ouvertes alors qu’il y a de l’espace et que c’est en plein air !

« Quel contraste en tout cas avec ces images qu’on a vu tout à l’heure de rues commerçantes noires de monde, y compris dans les grandes villes, y compris dans les zones rouges. On l’a vu en Alsace, c’est vrai aussi dans les stations balnéaires où il y a des rues noires de monde alors que les plages sont vides… alors qu’il y a de l’espace » a-t-il fait remarquer en direct.

Jean-Pierre Pernaut, habitué des coups de gueule en plein JT !

Ce n’est pas la première fois que l’animateur très apprécié par les français porte un jugement à l’encontre du Gouvernement d’Emmanuel Macron. Fin avril, il pointait du doigt la complexité des mesures de déconfinement annoncées. Il s’est notamment penché sur le cas de l’école : Edouard Philippe avait tout d’abord annoncé que le retour des enfants en classe était obligatoire puis s’était ensuite ravisé pour expliquer que cela dépendait des mairies… un casse-tête que Jean-Pierre Pernaut ne s’était pas privé de dénoncer.

« On a du mal à comprendre tout ça et maintenant entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain ce n’est plus par région. Un jour l’école est obligatoire, le lendemain elle ne l’est plus. Donc tout ça donne le tournis » s’était-il exprimé sur le plateau.

En tous cas, ce n’est pas la crise du coronavirus qui arrêtera Jean-Pierre Pernaut ! Il fait partie des personnes à risque en raison de son âge et de ses antécédents médicaux mais il ne compte pas laisser sa place au JT de TF1. Il tourne directement depuis chez lui pour ne pas s’exposer à de grands risques. De plus, il continue de donner son avis en direct devant une bonne partie de la population française. Que ce soit contre le Gouvernement ou pas, il n’a pas peur de dire franchement ce qu’il pense.

Le confinement a profité à Jean-Pierre Pernaut

Pendant le confinement, Jean-Pierre Pernaut a néanmoins pu profiter de sa famille et il en est très content. Il a notamment fait un Tik Tok avec sa fille qui a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Il s’est également montré très complice avec sa femme Nathalie Marquay. D’ailleurs, cette dernière nous a révélé l’incroyable perte de poids de son époux en seulement 2 mois !

Mais s’il a perdu 3 kilos, c’est cependant à l’ancienne Miss France qui a fait très attention à son alimentation. Encore un peu fragilisé par la maladie qu’il a combattu en 2019, elle surveille de très près toutes ses actions. Même s’il est très gourmand, pas question qu’il se jette sur le premier gâteau venu ou qu’il avale un plateau de fromages à lui entier… Dommage pour lui mais tant mieux pour sa santé ! Il fait partie de la minorité de français qui a réussi à perdre du poids malgré le confinement alors bravo à lui.

En tous cas, on a hâte de savoir quel prochain coup de gueule Jean-Pierre Pernaut va pousser…

Jean-Pierre Pernaut reste un animateur très apprécié et les Français ont hâte de le découvrir à nouveau sur le plateau de TF1 pour qu’il puisse présenter le JT. Il sera toutefois absent cet été puisque le présentateur prend bien sûr des vacances. Ce sera à nouveau Jacques Legros qui sera aux commandes.