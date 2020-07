Jean-Pierre Pernaut abandonne le JT de TF1 ? Révélations importantes de Nathalie Marquay !

View this post on Instagram

Merci 🙏 pour tous vos messages concernant votre inquiétude de l’absence de @pernautjp dans son #13Halamaison dans le @tf1lejt . Votre journaliste préféré se porte à merveille. Juste un petit souci de planning pour les vacances qu’il a dû prendre cette semaine…à la maison ! 😂 En attendant qu’il vous retrouve lundi avec impatience, voici pour vous cette photo, que je viens de dénicher, de ce beau militaire que j’adore !❤️ #restezchezvous #stayathome