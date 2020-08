Jean-Pierre Pernaut : l’animateur accusé d’être colérique et violent ? Ses collègues balancent tout !

Avec le confinement, les français se sont clairement rabattus sur le Journal Télévisé de 13h et de 20h.

Le JT de 13h a ainsi battu des records d’audience car les téléspectateurs étaient sans cesse à l’affut de nouvelles informations concernant le coronavirus.

Même après le déconfinement, il remporte un franc succès. Mais le JT de 13h n’est pas comme on le connait habituellement. En effet, en temps normal c’est Jean-Pierre Pernaut qui anime avec brio l’émission d’informations. Désormais, c’est Jacques Legros qui assure l’intérim pour que Jean-Pierre Pernaut évite tout risque de contamination.

Jacques Legros n’est pas à plein temps chez TF1 c’est pour cette raison qu’on ne le voit pas toujours à l’écran. Mais il faut avouer qu’il gère plutôt bien son rôle de remplaçant. Malgré tout, Jean-Pierre Pernaut lui vole la vedette avec ses coups de sang très remarqués.

Jean-Pierre Pernaut reste la vedette du JT de TF1

Le présentateur de 70 ans continue d’apparaître dans le JT de 13h en tournant en direct depuis son studio aménagé à son domicile. Connu pour son franc parler, il ne s’est pas arrêté de dire tout haut ce qu’il pensait pendant le confinement. Il a donc taclé à de nombreuses reprises le Gouvernement d’Emmanuel Macron et a pointé du doigt les incohérences de leurs déclarations.

📍 NOUVEAU RDV 📍#NosVacancesEnFrance : retrouvez dans #LE13H avec @pernautjp et #JacquesLegros cette nouvelle rubrique qui vous permettra de découvrir de nombreuses idées d'évasion cet été ! @DLagrouSempere vous livrera en plateau toutes les informations pratiques ! 📺 @TF1. pic.twitter.com/bAmVcb8Y4x — TF1LeJT (@TF1LeJT) May 20, 2020

Récemment, il s’est indigné de la fermeture des plages alors que les magasins de centre-ville étaient ouverts et bondés de monde. Il ose tout et ce n’est certainement pas l’Etat qui lui fera peur ! Il a un fort caractère et il l’assume, même quand il n’est pas à l’écran.

Jean-Pierre Pernaut serait-il colérique et maniaque au travail ?

Ce sont ses collaborateurs qui ont expliqué au journal l’Express que Jean-Pierre Pernaut était un sanguin, même quand il n’était pas sur un plateau de tournage. Ce n’est donc pas un personnage qu’il joue mais bel et bien sa vraie personnalité. L’un de ses collègues dénonce même l’un de ses coups de colère en expliquant qu’il a déjà tout cassé en renversant son bureau avec tout le matériel informatique car il était trop énervé.

Jean-Pierre Pernaut serait donc un vrai colérique ? Le présentateur n’a jamais nié avoir un caractère compliqué mais cela s’explique aussi par la pression qu’il subit. En effet, il veut que tout soit parfait pour satisfaire entièrement le Grand Public.

« J’ai toujours envie que le journal soit parfait. Il n’y a pas de colère froide. » avait-il déclaré suite à l’article de l’Express.

Et on peut comprendre que l’animation d’un journal si populaire est sûrement très stressante.

Jean-Pierre Pernaut : il revisionne chaque JT pour être sûr que tout soit parfait

Perfectionniste et acharné de boulot, il est autant exigeant envers les autres qu’envers lui-même (voire plus). Il ne se contente pas de faire son tournage et de rentrer chez lui. Après chaque JT, Jean-Pierre Pernaut prend le temps de revisionner la vidéo et de voir ce qui va ou pas.

« Il visionne souvent son JT dans l’après-midi pour le passer au crible » a avoué Eric Freslon, un réalisateur de TF1 qui travaille souvent avec lui.

Mais son perfectionnisme et sa fougue font de Jean-Pierre Pernaut un personnage incontournable du paysage français. Que serait le JT de 13h sans lui ? En tous cas, depuis le confinement il a encore gagné en notoriété et tout le monde ne parle que de lui. Sur les réseaux sociaux, les français sont nombreux à le soutenir dans ses réactions.

Jean-Pierre Pernaut : il tacle le Gouvernement et n’a pas peur des conséquences

Lui-même journaliste, il souhaite transmettre des informations claires à la télévision et est très agacé par les déclarations changeantes du Gouvernement. Après un déconfinement qui a suscité tant de questions, il continue de balancer ce qu’il trouve incohérent et ridicule.

Evidemment, il se met dans une situation quelque peu délicate car il peut fortement déranger les politiciens mais cela ne lui fait pas peur. Il y a quelques jours, il a d’ailleurs fait l’objet d’une fake news selon laquelle il allait avoir des problèmes avec la justice.

Que les fans de Jean-Pierre Pernaut se rassure, il n’est pas près d’aller en prison ou d’avoir une amende car il donne son avis pendant le Journal Télévisé diffusé sur TF1… En tous cas, on a hâte de le retrouver. Il devrait reprendre sa place en juin, en respectant évidemment toutes les mesures de sécurité pour ne pas contracter le coronavirus.