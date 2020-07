Jean-Pierre Pernaut menacé par le ministre de la Justice ? Le présentateur du JT pousse un énorme coup de gueule !

Jacques Legros tente de voler la vedette à Jean-Pierre Pernaut !

Le journaliste emblématique de TF1 Jean-Pierre Pernault qui présente depuis plusieurs dizaines d’années le journal de 13h avait dû quitter précipitamment l’antenne dès l’annonce du gouvernement concernant le confinement.

Agé de bientôt 70 ans et étant une personne “à risque”, il a pris la sage décision de ne plus se déplacer et de rester confiné chez lui.

Une situation qui a du ravir son remplaçant, l’animateur Jacques Legros, qui a l’occasion de voir toute la lumière sur lui ! En effet, le “joker” de Jean-Pierre Pernaut n’a que peu d’occasions comme celles-ci, et il compte bien en profiter au maximum.

Une situation exceptionnelle qui ne se présente que très rarement… En effet, Jean-Pierre Pernaut ne s’absente que très rarement de son JT de 13h très apprécié par les français. Il avait dû notamment quitter l’antenne en 2018 suite à un cancer de la prostate qu’il devait soigner, avec des restrictions à prendre en compte au pied de la lettre.

Jean-Pierre Pernaut scandalisé contre le gouvernement

Voulant garder un peu de lumière sur lui, le présentateur Jean-Pierre Pernaut n’hésite néanmoins jamais à prendre la parole dans le JT de Jacques Legros, notamment pour y passer des coups de gueule ! L’animateur n’ayant pas sa langue dans sa poche, sa dernière sortie n’a clairement pas plu à tout le monde !

Dans un coup de sang de plusieurs minutes diffusé en direct dans le JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut s’est déchaîné sur le gouvernement et a vivement critiqué les actions d’Emmanuel Macron qu’il juge complètement incohérentes à tous points de vue. Ce véritable coup de gueule, partagé des milliers des fois sur les réseaux sociaux, serait rapidement arrivé aux plus hautes instances, ne supportant plus les critiques et autres “fake news”. Malheureusement, les déclarations de Jean-Pierre Pernaut pourraient bien lui causer plus d’ennuis qu’il ne peut l’imaginer…

Jean-Pierre Pernaut a-t-il été menacé par la ministre de la justice Nicole Belloubet ?

Dans un tweet du “Journal de l’Elysée”, il est reporté que la ministre de la justice Nicole Belloubet pourrait bien être sanctionner le journaliste Jean-Pierre Pernaut pour sa prise de parole :

“Il est inadmissible qu’en France un présentateur télé puisse impunément critiquer le pouvoir en place.” https://www.instagram.com/p/BorMbpNg-eA/

Il n’en a pas fallu plus pour les téléspectateurs de TF1 pour réagir face à cette déclaration de la ministre. En effet, proférant de nombreuses menaces et insultes sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter, ils n’ont malheureusement pas pris le temps de vérifier que cette déclaration n’avait jamais été prononcée par la ministre de la justice et qu’il s’agit tout simplement d’une “fake news” créée de toutes pièces !

Heureusement, le journaliste, lui, ne s’est pas fait prendre au piège cette fois-ci… Jean-Pierre Pernaut a été élu la personnalité préférée des Français. Ses coups de gueule dans le JT de 13 heures depuis le début de la crise sanitaire ont largement été appréciés par les téléspectateurs. Certains en redemandent et regardent finalement le journal de 13 heures sur TF1 uniquement pour écouter le présentateur. Désormais, Jean-Pierre Pernaut est un habitué des coups de gueule notamment sur TF1. Certains regrettent toutefois que son compte Instagram ne soit pas mis à jour plus souvent, car ne l’oublions pas, il est la personnalité préférée des Français. Depuis quelques semaines, les déclarations de Jean-Pierre Pernaut ne sont plus aussi réjouissantes pour les Français. Ces derniers attendent désormais avec la plus grande impatience les nouvelles piques.