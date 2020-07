Jean-Pierre Pernaut fatigué et affaibli, bientôt la retraite ? Les révélations

Jean-Pierre Pernaut a donc été remercié et avec son cancer, il peut trébucher à tout moment. Les Français retiennent leur souffle pour l’animateur qu’ils apprécient tant.

Des problèmes de santé très graves pour Pernaut

Sa femme avait même été appelée à la rescousse sur le plateau de TPMP notamment pour savoir si Jean-Pierre Pernaut avait la forme. Elle avait assuré que son conjoint avait la forme après un passage à vide puisqu’il a vaincu un cancer de la prostate. Avec l’aide des soignants et une bonne dose de combativité, le présentateur du JT de 13 heures sur TF1 a pu mettre de côté la mort. Toutefois, l’épidémie du Covid-19 est problématique et même dangereuse pour le présentateur.

Que se passerait-il si Jean-Pierre Pernaut était victime du coronavirus ?

Il a 70 ans, il est déjà considéré comme un profil à risque à cause de son âge et rappelons que de nombreux séniors ont perdu la vie même en dehors des EHPAD.

Il a également été atteint par un cancer de la prostate, son corps est alors affaibli et il pourrait alors se retrouver rapidement en soins intensifs.

Pour ne pas prendre de risques inutiles, la production de TF1 a décidé d’épargner le présentateur qui a été se reposer dès le début du confinement.

Jean-Pierre Pernaut ne présente donc plus le JT de 13 heures avec son format d’antan et c’est Jacques Legros qui est sur le devant de la scène. Certes, il peut tout de même intervenir depuis son domicile puisque de nombreux présentateurs ont décidé de se lancer dans des Lives très sympathiques.

Jean-Pierre Pernaut ne souffre pas du confinement

Alors que les Français sont dans une situation très difficile puisque le confinement dure depuis près d’un mois, Jean-Pierre Pernaut nous apprend que le contexte n’est pas si complexe. En effet, lors d’une interview, il a eu l’occasion de partager son expérience par rapport au cancer de la prostate. Il avait été contraint de quitter l’antenne pour se soigner et il était revenu plus tard et en pleine forme pour le plus grand bonheur de tous les Français qui l’apprécient grandement.

Je suis habitué parce que j’ai été en confinement total pendant six semaines quand j’ai été opéré de mon cancer de la prostate il y a un an et demi. Je suis resté six semaines à la maison sans bouger et bloqué dans mon canapé.

Finalement, l’expérience de Jean-Pierre Pernaut est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes. Contrairement à lui, plusieurs milliers de Français sont en pleine forme, le confinement ne devrait donc pas être aussi difficile. Toutefois, les rumeurs concernant sa santé ne cessent de prendre de l’ampleur comme a pu le mentionner un magazine baptisé Côté Stars. Les Français croisent donc les doigts pour qu’il ne soit pas touché par le coronavirus, car cette maladie pourrait être fatale.