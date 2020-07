Jean-Pierre Pernaut évincé définitivement ? Voici la réponse, mais va-t-elle vous plaire ?

Depuis quelques semaines, les rumeurs ne cessent de se propager concernant Jean-Pierre Pernaut. Certains le voyaient déjà dehors lorsqu’il a présenté le JT chez lui à cause de l’épidémie du coronavirus. Le présentateur a été la cible d’un cancer, il fait alors partie des personnes vulnérables qui doivent être protégées le plus possible. Rapidement, après le déconfinement, il a pu présenter à nouveau le journal de TF1, Jacques Legros est toutefois de retour pendant ses congés.

Jacques Legros lève le voile et fait quelques révélations

Depuis quelques mois, les spéculations prennent de l’ampleur alors que Jean-Pierre Pernaut est considéré comme la personnalité française préférée des internautes. C’est lors d’un entretien qu’il a pu se confier sans filet et les révélations sont nombreuses. Toutefois, si vous pensez que l’époux de l’ancienne Miss peut être remplacé définitivement à TF1, vous vous trompez. En effet, sa popularité est beaucoup plus élevée que celle de son joker comme il peut le spécifier dans cet entretien.

À la fin du "13 Heures" de TF1, Jacques Legros a tenu à adresser un message d'amitié à Jean-Pierre Pernaut pic.twitter.com/hI0WVV8PAs — puremedias.com (@puremedias) September 25, 2018

Il estime être connu, mais ce n’est pas lui la star du JT de 13 heures, c’est bien Jean-Pierre Pernaut .

. Selon Jacques Legros, le présentateur a clairement conçu le journal télévisé de TF1 depuis son arrivée sur le plateau.

Cela fait donc 32 ans qu’il est le capitaine de ce bateau et cela ne devrait pas changer.

Certes, Jacques Legros remplace Jean-Pierre Pernaut pour le JT au cours de ses congés, mais il sera de retour à la rentrée.

Jacques Legros est donc un simple joker pour le journal télévisé et ce statut semble lui convenir parfaitement. Il l’est par passion et non par nécessité comme il le révèle dans cet entretien notamment relayé par le magazine Public. De ce fait, il peut gagner sa vie en présentant parfois dans l’année le JT de TF1 et il a ensuite un temps libre pour se consacrer à d’autres projets. Grâce à ce statut de joker, il a notamment pour trouver un véritable équilibre dans sa vie.

Jean-Pierre Pernaut : "Des records d’audience pour nos JT" https://t.co/tifddoVvTs Et chapeau à Jacques Legros !!! — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) May 24, 2020

Le salaire de Jacques Legros a fait polémique

Les confessions du présentateur du journal télévisé remontent au 20 juillet, mais il avait déjà accordé un entretien à Télé Star dans lequel il revenait sur la révélation à propos de son salaire. Aujourd’hui, il estime qu’il s’agit d’une erreur et qu’il a été piégé lorsqu’il a partagé cette information. Il ne faut pas oublier que la question de l’argent est souvent tabou pour la France. C’est pour cette raison que peu de personnes décident de l’évoquer avec des inconnus. Il est important de préciser qu’il est pigiste et il possède un statut de joker. De ce fait, lorsqu’il n’est pas aux commandes du JT à la place de Jean-Pierre Pernaut, il n’est pas rémunéré.

Vous pourrez alors retrouver à la rentrée le présentateur préféré des Français puisqu’il n’a pas été évincé de la chaîne apparemment. Il a également connu une visibilité accrue pendant le confinement notamment grâce à ses petites piques et ses coups de gueule. Ces derniers avaient notamment été relayés dans la presse ainsi que sur le plateau de Cyril Hanouna. Il avait notamment critiqué après le confinement certains comportements pendant la fête de la Musique. Il faut noter que le JT de Pernaut est différent de celui que vous pouvez trouver sur d’autres chaînes, cela explique sans doute son succès.