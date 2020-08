Jean Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont très fiers : découvrez la raison !

Vous connaissez bien sûr Nathalie Marquay qui est une ancienne Miss et surtout l’épouse de Jean Pierre Pernaut. Le couple s’est offert quelques jours de vacances après une fin d’année assez mouvementée à cause du coronavirus. Le présentateur préféré des Français est toutefois de retour et Jacques Legros a délaissé sa place. Le joker reviendra sans doute aux prochains congés du présentateur. Ce dernier semble être en pleine forme et sur les réseaux sociaux, ils ont partagé quelques photos et des stories. Nous avons notamment pu apprendre grâce à Nathalie Marquay que Jean Pierre Pernaut était un gourmand alors que le couple était à table dans l’attente d’un plat très sympathique.

Le message de Nathalie Marquay

Comme vous le savez sans doute, Nathalie et Jean Pierre Pernaut ont deux enfants que vous avez notamment pu découvrir après le confinement. Tom semble exceller dans le monde de la course automobile et un récent exploit lui a valu toute la fierté de sa maman. Elle n’a pas pu s’empêcher de partager ce doux moment sur son compte Instagram. Vous pouvez alors le découvrir avec son trophée et sa tenue.

Tom Pernaut est donc un pilote chevronné et il ne cesse de marquer les exploits .

. Nathalie Marquay n’a pas oublié sa fille qui fait aussi la grande fierté de ses parents.

Lou Pernaut a obtenu son baccalauréat avec une mention bien.

La maman n’a pas hésité à partager un cliché pour dévoiler l’admission de sa fille dans le premier groupe.

Les Pernaut ont donc deux enfants qui réussissent dans leur vie et nous ne connaissons pas encore leur choix pour leur avenir. Vous avez pu découvrir Lou Pernaut sur les réseaux sociaux et notamment via son compte Instagram. De son côté, Tom Pernaut semble être destiné à un avenir dans la course automobile. Il est assez discret sur les comptes sociaux, mais le duo avait accordé une interview il y a quelques semaines. Nous avions notamment pu les découvrir en pleine imitation de leur père qui est connu pour proposer un journal télévisé assez différent.

Jean Pierre Pernaut revient sur TF1 pour le JT de 13 heures

Jean Pierre Pernaut a donc fait sa rentrée, il est de nouveau présent sur le plateau de TF1 et nous imaginons que toutes les précautions ont été prises en amont pour que son retour se déroule dans les meilleures conditions. En effet, pendant la crise sanitaire, c’est son joker à savoir Jacques Legros qui le remplaçait, il proposait toutefois une petite partie du JT à la maison dans des conditions optimales. Les coups de gueule ont également été nombreux depuis le mois de mars, il a donc été très médiatisé, car tous ses propos étaient repris par la presse.

Vous avez également élu Jean Pierre Pernaut puisqu’il est la personnalité préférée des Français. Il faut noter que son JT est aussi très apprécié, il traite bien sûr des faits de société, mais vous avez toujours une partie réservée au terroir, au local, aux villages et aux villes qui méritent d’être découverts tout au long de l’année. C’est un vent de fraîcheur à ne pas négliger et le présentateur est le seul à exceller dans ce domaine. Il semble aussi très pointilleux, il recherche sans cesse les petites erreurs afin de s’améliorer et surtout pour offrir le meilleur des JT.