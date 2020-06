Jean-Pierre Pernaut élu personnalité préférée des français : les internautes crient au scandale

Chaque année TV Magazine établit un sondage pour savoir quelles sont les personnalité préférées des français. Et cette année, avec près de 24% de votes pour lui, c’est Jean-Pierre Pernaut qui arrive en tête, devançant Stéphane Bern (21,6%) et Nagui (19%).

Si la nouvelle fait plaisir aux très nombreux admirateurs du journaliste, elle fait le buzz sur Twitter. La raison ? Certains comptent Twitter accuse le présentateur du journal télévisé de TF1 d’être raciste.

Jean-Pierre Pernaut : ses coups de gueule font le buzz

Si Jean-Pierre Pernaut est tant apprécié par une bonne partie des téléspectateurs, c’est pour son franc-parler. Le présentateur a fait le buzz pendant le confinement, lorsqu’il en a critiqué la gestion par le Gouvernement. Mais pour lui, il ne s’agit pas pour autant d’un coup de gueule, mais de constatation.

Il a accordé un entretien au Figaro dans lequel il revient notamment sur cela : « Je ne formule pas de critiques, je raconte des situations réelles et je témoigne de ce que je vois. C’est le travail des journalistes de raconter ce qu’ils constatent quand les choses vont bien, mais aussi quand elles ne vont pas. La frontière entre le journalisme et l’opinion personnelle est parfois ténue« .

Jean-Pierre Pernaut élue personnalité préférée des français

Le journaliste lui demande comment il vit cette distinction, et le présentateur est visiblement ravi d’être ainsi plébiscité. Il se dit très fier et très touché par cela et considère ce titre comme la récompense du travail produit par toute l’équipe du 13 heures « avant et pendant le confinement« .

Pour lui, cela confirme également l’intérêt qu’ont eu les citoyens pour les chaînes d’informations pendant le confinement. Il aura en tout cas essayé d’assurer son travail malgré de difficiles conditions. Compte tenu son âge et de ses problèmes de santé antérieurs, il a animé le journal depuis chez lui, afin de ne pas sortir de sa maison et de se protéger au maximum de l’épidémie de COVID-19.

C’est d’ailleurs depuis cette maison que sa fille Lou (17 ans) a fait le buzz en filmant son père dans le salon. Elle lui montrait des photos issues de son compte Instagram et Jean-Pierre Pernaut lui disait qu’il ne la reconnaissait même pas. Une vidéo qui a fait le buzz sur TikTok et qui a bien fait rire les internautes.

Suite à la révélation du sondage, Jean-Pierre Pernaut a été directement mis en Tendance sur Twitter, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Beaucoup de comptes trouvent cela honteux qu’on récompense de cette manière un journaliste qu’ils disent être raciste.

Une histoire datant de 2019 refait notamment surface, celle du refus supposé du présentateur de recevoir une femme voilée pour son journal télévisé. A l’époque, c’est Le Canard Enchaîné qui avait dévoilé l’information.

Mais le présentateur s’était vite défendu, avec ces mots : « Je ne comprends pas d’où ça sort il suffit de regarder mes JT, il y a toujours eu des femmes voilées, des femmes de couleur, la diversité; il suffit de les regarder et on verra qu’il y a des femmes voilées, aussi« .

Quand tu découvres que Jean-Pierre Pernaut a été désigné personnalité TV préférée des français: pic.twitter.com/04KYdnNVdf — Jakovasaure (@Zoro13540087) June 18, 2020

Une vieille histoire remonte à la surface

Bien que l’histoire, faute de réelles preuves, n’avait pas fait grand bruit à l’époque, elle est relancée aujourd’hui par des personnes mal intentionnées qui disent même avoir espéré la mort du présentateur en le voyant en Tendance sur Twitter.

Ses fans se sont empressés de le défendre. Ils disent que Jean-Pierre Pernaut représente la France, son patrimoine, sa culture, et qu’il ne peut pas être traité de raciste pour cela. Mais le débat n’est pas prêt de se terminé.

Jan-Pierre Pernaut a en tout cas raison de son côté de se réjouir d’une telle nouvelle, lui qui a fait la une de l’actualité médiatique pendant le confinement, et notamment en ce qui concerne son avenir sur la première chaîne d’Europe. Absent de l’antenne, beaucoup pensait qu’il avait été viré par TF1 après son coup de gueule. Rien de tout ça, il a rassuré ses fans en disant qu’il avait pris des jours de repos et qu’il reviendrait bien vite à la présentation du journal télévisé de 13 heures.