Jean-Pierre Pernaut dérape en plein JT, sa réaction face aux menaces !

Depuis quelques semaines, impossible de faire l’impasse sur les articles dédiés à Jean-Pierre Pernaut. Sa réaction face à toutes les mesures gouvernementales n’a pas été très bien accueillie et les menaces ont rapidement été partagées sur les réseaux sociaux.

Le présentateur du JT de 13 heures a été contraint de s’expliquer au même titre que Nathalie Marquay puisque la situation a pris une ampleur assez conséquente. Certains estiment qu’il risque sa place, car TF1 pourrait finalement se séparer du présentateur à cause du coup de gueule.

Jean-Pierre Pernaut va-t-il disparaître du petit écran ?

Aujourd’hui, c’est Jacques Legros qui est aux commandes du JT, Jean-Pierre Pernaut a eu l’occasion de proposer quelques rubriques pendant le confinement, mais à cause de son cancer de la prostate, il a été contraint de parler depuis son domicile. Toutefois, la situation est assez complexe.

Lorsque Jean-Pierre Pernaut a pu se déplacer à proximité de chez lui, il a constaté qu’il y avait une vraie différence entre la réalité et les propos dans les journaux .

. Il se dresse alors contre les solutions apportées par le gouvernement en partageant finalement un tableau qui était largement connu de tous.

Certains Français n’ont pas respecté le confinement depuis le premier jour, mais Jean-Pierre Pernaut a été le seul à le dire en direct.

Les médias ont rapidement repris l’information, les chroniqueurs de Cyril Hanouna n’ont pas hésité à le tacler.

Le lundi 11 mai, Jean-Pierre Pernaut était absent du JT et les rumeurs n’ont cessé de prendre de l’ampleur.

Pour certains, sa place est clairement en danger puisqu’il aurait dérapé avec ses propos qu’il n’aurait pas dû prononcer. C’est par le biais de sa femme qu’il a pu finalement rétablir la vérité, car Nathalie Marquay a assuré qu’il n’y avait pas de complots à TF1 pour tenter de se débarrasser du présentateur du JT de 13 heures. Il ne faut pas oublier qu’il est largement apprécié en France et il serait alors dommage de ne plus lui donner l’opportunité de présenter ce rendez-vous très attendu. Dans Azur TV, il précise que son avis était réel, il s’agissait alors d’un coup de gueule basé sur des remarques pertinentes. De son côté, Nathalie Marquay a pu s’exprimer à plusieurs reprises pour prendre la défense de son époux et c’est dans C que du kiff présenté par Cyril Hanouna qu’elle a pu rétablir finalement la vérité.

Jean-Pierre Pernaut n’a pas été évincé de la présentation

Cyril Hanouna a décidé de joindre la femme du présentateur notamment pour savoir s’il avait pris des vacances ou s’il avait été finalement puni par TF1 pour ses propos. Ces derniers ne devraient pas faire l’objet de poursuites judiciaires, car finalement, il a seulement réalisé un constat et au vu des nombreuses vidéos qui circulent sur le Web, ses propos sont finalement fondés. Que ce soit dans les marchés, à proximité des parcs ou encore dans les rues, les Français ont souvent bravé le confinement pour se promener et même danser sur Dalida. La vidéo avait d’ailleurs fait le tour du Web.

Nathalie Marquay a même pris un ton un peu plus vif pour expliquer la situation notamment en affirmant qu’il y avait eu un problème de planning, ce qui permet de comprendre son absence du JT de 13 heures le 11 mai dernier. De plus, comme le coronavirus n’est pas évincé de la planète, Jean-Pierre Pernaut préfère prendre des mesures de précaution pour ne pas être malade. Au vu de son âge et de son précédent cancer, il est finalement considéré comme une personne à risque, d’où l’intérêt d’être très vigilant.

Son épouse affirme à maintes reprises qu’il n’y a pas finalement de complots et son époux n’a absolument pas été puni pour ses propos. Il faut savoir que la situation a pris une ampleur conséquente ces derniers jours et les internautes ont enflammé la toile avec leurs déclarations. Si certains se rangent du côté de Jean-Pierre Pernaut, d’autres n’hésitent pas à donner raison aux chroniqueurs de TPMP notamment en précisant que son rôle n’était pas finalement de commenter l’actualité, mais de partager une information précise et pertinente. Il sait désormais qu’il devra rester à sa place pour éviter un nouveau dérapage. Avec la déclaration de sa femme, la situation semble être apaisée.