Jean-Pierre Pernaut ému aux larmes : de retour au journal, il envoie un message choc à Jacques Legros !

Jean-Pierre Pernaut : il prépare son grand retour à l’antenne du journal de 13 heures !

S’il y a bien un retour que les français attendaient, c’est bien celui-ci ! Car en effet, depuis plusieurs semaines maintenant, les nombreux téléspectateurs du journal de 13 heures ne voyaient plus Jean-Pierre Pernaut présenter le journal mais son “joker” depuis de nombreuses années : Jacques Legros !

D’ailleurs, durant cette période, les relations entre les deux hommes ont fait fureur sur les réseaux sociaux et dans les médias, qui se sont demandés quelle relation les deux hommes entretenaient entre eux. Malheureusement, la distance est propice aux rumeurs et on disait alors que l’entente était au plus mal entre Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut, sans toutefois pouvoir affirmer si cela était vrai ou faux.

Mais il faut dire que les deux hommes ne prennent pas toujours de pincettes dans leurs déclarations, et parfois certains mots peuvent être mis en exergue pour être interprétés d’une toute autre façon, comme cela a été le cas avec Jacques Legros qui avait déclaré que les relations entre lui et Jean-Pierre Pernaut n’étaient pas “chaleureuses”, sans toutefois dire que les deux hommes ne s’entendaient pas.

Bien heureusement, le confinement étant maintenant derrière nous, on imagine que les rumeurs devraient cesser et que le retour à l’antenne de Jean-Pierre Pernaut devrait rassurer les français ! En effet, on imagine que le journaliste qui préparait son retour à l’antenne à maintenant hâte de revenir présenter le JT le plus populaire de France ! Mais est-ce que l’audience sera au rendez-vous ? Car durant la crise sanitaire du coronavirus, on a pu lire les chiffres sur le journal de 13 heures : ont-ils été au plus bas ?

Ou la période a-t-elle été propice à des records d’audience ? Et bien selon une interview de Jean-Pierre Pernaut accordée à La Dépêche, les audiences du JT de 13 heures n’avaient jamais été aussi hautes pendant le confinement depuis une petite dizaine d’années ! Un record d’audience qui aurait pu donner envie à Jean-Pierre Pernaut de revenir à l’antenne, ce qui sera bien le cas lundi ! Mais pour sa dernière émission présentée ce vendredi 5 avril, Jean-Pierre Pernaut a tenu à envoyer un message touchant à Jacques Legros, devant des millions de français qui regardaient le journal présenté par ce dernier.

Jean-Pierre Pernaut : il envoie un message à Jacques Legros en plein direct devant tous les téléspectateurs !

C’est en effet un message très chaleureux de la part de Jean-Pierre Pernaut à Jacques Legros que l’on a pu voir dans le dernier journal présenté par celui-ci hier, vendredi 5 avril. Car il faut le dire, depuis le 16 mars dernier, Jacques Legros a assuré la présentation du journal de 13 heures à lui tout seul, et on imagine que cela n’a pas du être simple tous les jours ! Bien que Jean-Pierre Pernaut intervenait à la fin du journal depuis son domicile dans un studio aménagé à l’occasion, on imagine qu’il attendait avec impatience de pouvoir reprendre le chemin du journal. Vendredi 5 juin, en plein direct, Jean-Pierre Pernaut a donc tenu à envoyer un message à Jacques Legros pour le remercier de l’avoir remplacé pendant toute cette période.

"C'était ma dernière fois à la maison. Merci d'avoir si bien tenu la barre avec l'équipe du #13H". Le message de @pernautjp à #JacquesLegros et à la rédaction de @TF1 👇. pic.twitter.com/Xvh5sdHElu — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 5, 2020

Très ému par la situation, Jean-Pierre Pernaut a donc remercié Jacques Legros d’avoir « si bien tenu la barre » du journal de 13 heures, et a maintenant hâte de revenir. Il affirme qu’il aurait d’ailleurs voulu lui offrir du soleil et des fleurs mais que le temps à l’extérieur ne s’y prêtait pas, puisqu’il fait selon ses propres termes « un temps de cochon » !

Il est vrai que dans de nombreuses régions de France, le temps n’est pas des plus beaux et alors que l’été pointe le bout de son nez dans quelques semaines, on peut se demander si le soleil reviendra ou non ! En tout cas, Jean-Pierre Pernaut fait quant à lui son grand retour lundi pour le plus grand bonheur des français !