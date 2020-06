Jean-Pierre Pernaut : a-t-il vraiment été menacé par le Gouvernement ? Hospitalisation mystérieuse ? La réponse aux rumeurs !

Jean-Pierre Pernaut fait partie des présentateurs préférés des français et on comprend pourquoi. Fervent défenseur de la liberté d’expression, il n’hésite pas à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. A 70 ans, le présentateur continue d’animer le JT de 13h avec une main de maître sur TF1. Connu pour ses coups de gueule, il les enchaîne depuis la crise sanitaire liée au coronavirus.

Jean-Pierre Pernaut : toujours sur le devant de la scène !

Confiné chez lui aux côtés de sa femme Nathalie Marquay, il profite de sa famille mais continue d’apparaître pour le JT. Bien que le présentateur ait laissé la main à Jacques Legros qui est en direct du plateau à sa place, il ne lâche pas son journal télévisé.

Chaque jour, les téléspectateurs ont le plaisir de le voir depuis son studio aménagé dans sa maison. A son âge et vu son passé médical, Jean-Pierre Pernaut ne prend aucun risque et reste confiné chez lui.

Même s’il est chez lui et qu’il a passé la main à Jacques Legros, ce n’est pas pour ça qu’il n’est pas sous les feux des projecteurs bien au contraire. Depuis le confinement, il enchaîne les coups de gueule à l’encontre du Gouvernement. Il estime que les indications des Ministres et d’Emmanuel Macron ne sont jamais claires et que tout et son contraire est divulgué sur Internet puis à la télévision.

Jean-Pierre Pernaut, mythique avec ses coups de gueule pendant le JT de TF1

Et le présentateur ne s’était pas privé de tout balancer lors d’un JT de 13h. Il avait pointé du doigt plusieurs incohérences dans les communications de l’Etat :

Les masques interdits dans les pharmacies autorisés chez les buralistes

Les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes

Les cantines qui vont rouvrir mais les restaurants restent toujours fermés

Le déconfinement devait se faire par région, lendemain ce n’était plus par région

Un jour l’école est obligatoire, le lendemain elle ne l’est plus

Après avoir énuméré ces points contradictoires, il a conclu en disant que toutes ces informations qui changeaient de jour en jour lui donnaient le tournis.

Jean-Pierre Pernaut : soutenu par Jean-Marie Bigard et Cyril Hanouna

Double JPP !!! (Jean Pierre Pernaut J’en Peux Plus 😂😂😂) Jipé je t’aime ❤️ pic.twitter.com/dqzETSTGHr — BIGARD le vrai bordel !!! (@JM_Bigard) April 24, 2020

Suite à ce coup de gueule, de nombreuses personnalités avaient apporté leur soutien face au franc parler de Jean-Pierre Pernaut. C’est notamment le cas de Jean-Marie Bigard, son fan numéro 1 !

« Jean-Pierre, j’ai vu ton coup de gueule sur TF1, c’est génial ! Jean-Pierre, t’es un tueur ! » avait-il déclaré, très amusé par la situation.

Cyril Hanouna avait également dédié un sujet de « Ce soir chez Baba » à Jean-Pierre Pernaut. Il avait notamment souligné le courage de celui-ci : « Qu’on soit d’accord avec Jean-Pierre Pernaut ou pas, il a du courage ! Il est sur TF1, en direct, le mec il y va. Franchement, vous avez vu un autre journaliste faire ça ? ».

L’animateur de C8 avait ensuite demandé à ses chroniqueurs s’ils soutenaient ou pas les dires de Jean-Pierre Pernaut et la plupart l’avait trouvé absolument génial.

Mais ce qui a affolé la toile ces derniers jours sont les rumeurs d’une menace du Gouvernement à l’encontre de Jean-Pierre Pernaut.

Jean-Pierre Pernaut : a-t-il vraiment été menacé par la Ministre de la Justice ?

Les internautes ont vu passer un tweet du compte « Journal de l’Elysée » sur lequel il était noté que la Ministre de la Justice Nicole Belloubet souhaitait sanctionner Jean-Pierre Pernaut pour ses coups de gueule.

« Il est inadmissible qu’en France un présentateur télé puisse impunément critiquer le pouvoir en place. » avait-elle apparemment écrit.

Il n’en aura pas fallu plus aux fans du présentateur pour s’énerver et prendre sa défense. De plus, la France est un pays où la liberté d’expression est sensée être de rigueur donc tout cela était bien étrange.

Afin d’en savoir plus, certaines twittos sont allés voir ce fameux compte et ont découvert qu’il ne s’agissait en fait que d’une page humoristique !

Jean-Pierre Pernaut a fait l’objet d’une fake news

Grand ouf de soulagement pour Jean-Pierre Pernaut qui pourra continuer à s’exprimer comme il l’entend pendant son Journal Télévisé sur TF1. Jean-Pierre Pernaut et la Ministre de la Justice ont donc fait l’objet d’une fake news ! Et on peut dire qu’il y en a beaucoup ces temps-ci.

Il arrive souvent que les internautes ne prennent pas le temps de vérifier leurs informations quand ils lisent quelque chose qui les bouleversent vraiment. Donc on vous le dit clairement pour rétablir la vérité : non, Jean-Pierre Pernaut n’a pas été menacé par le Gouvernement ! En tous cas, pas à notre connaissance.

D’ailleurs, cela s’est vu car après cette soi-disant menace, il n’a pas hésité à refaire un coup de gueule au sujet de la fermeture des plages ! Jean-Pierre Pernaut n’est pas près de passer sous silence ce qu’il pense et ça nous va très bien.