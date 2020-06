Jean-Pierre Pernaut a encore frappé : après les moutons, voici les statues !

Depuis le début du confinement, il est impossible de manquer le JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Même lorsqu’il proposait le JT à la maison, il proposait quelques coups de gueule toujours très appréciables.

Son journal télévisé est clairement différent de ce que vous pouvez trouver sur les autres chaînes et c’est sans doute pour cela qu’il connaît un succès aussi conséquent. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène avec une autre sortie de route, après les moutons, vous avez l’affaire des statues.

Pourquoi Jean-Pierre Pernaut a-t-il parlé des statues ?

Finalement, vous regardez désormais le JT de Jean-Pierre Pernaut pour tenter de trouver la petite pique qu’il sera en mesure d’envoyer pour votre plus grand bonheur. Après les fêtes pour célébrer la musique avec des attroupements, il avait comparé certains Français à des troupeaux de moutons et le succès étaie forcément au rendez-vous. Il revient désormais sur le devant de la scène avec des statues. Le journaliste partage de plus en plus ses coups de coeur, ses passions, ses envies, mais également ses coups de gueule qui sont très appréciés sur les réseaux sociaux. Ils font souvent la Une de la presse people au vu du buzz qu’ils peuvent susciter.

Vous avez sans doute pu constater que certaines statues en France ont été vandalisées notamment après les manifestations .

. Jean-Pierre Pernaut ne semble pas comprendre la situation puisque la statue de Christophe Colomb a également été dégradée au même titre que celle de Colbert.

Il fallait donc regarder le JT de 13 heures de ce mercredi 24 Juin pour découvrir le nouveau petit coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut.

Une image choc de la statue de Colbert (…) Figure de notre Histoire, ministre de Louis XIV. Certains lui reprochent, 350 ans après, d’avoir légiféré l’esclavage à cette époque. Un buste de Christophe Colomb a aussi été dégradé… On ne sait pas trop pourquoi non plus… à Rouen.

Dans l’attente d’une nouvelle sortie de route du présentateur

Il y a de grandes chances pour que ses avis puissent booster les audiences. Jean-Pierre Pernaut avait rapidement été relayé sur les réseaux sociaux lorsqu’il avait pu constater que la réalité pendant le confinement n’était pas toujours celle escomptée. Il a comparé certains Français qui se massaient malgré les interdictions à des troupeaux de moutons. Cette sortie de route en début de semaine a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux et la presse a pu s’emparer de cette affaire. Aujourd’hui, il revient avec l’affaire des statues qui sont finalement vandalisées sans que l’on sache trop pourquoi.

Les manifestants ont tendance à s’attaquer à des statues, car elles reflètent selon eux une partie de l’histoire de la France qui peut être pointée du doigt. Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution a spécifié que le pays ne tirerait pas un trait sur son passé et que les statues ne seraient absolument pas enlevées. Face au refus du président de la République, les manifestants n’ont pas trouvé une autre solution que les abîmer. Les images ont d’ailleurs fait le tour du Web, si certains cautionnent ces actes, d’autres n’hésitent pas à les pointer massivement du doigt. Vous avez donc rendez-vous ce jeudi 25 Juin sur TF1 à 13 heures pour tenter de découvrir une éventuelle pique de Jean-Pierre Pernaut.