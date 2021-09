Jean-Paul Belmondo : Encore appelé Bébel, on se demande d’où vient ce surnom…qui n’a rien à voir avoir avec Belmondo !

Une grande perte pour la France ce lundi 6 septembre 2021, où Jean-Paul Belmondo est décédé à l’âge de 88 ans. Sur les réseaux sociaux ou à la télévision, les hommages affluent de tous les côtés en l’honneur de celui qui est surnommé Bébél. Justement, d’où peut bien lui venir ce surnom ?

Pourquoi Bébel ?

Au cours d’une interview qui date d’il y a 3 ans environ, Jean-Paul Belmondo a confié qu’il n’avait pas peur de mourir, et surtout, qu’il avait eu une vie tellement heureuse. Finalement, c’est ce lundi 6 septembre 2021 que son heure a sonné. Malgré tout, personne n’était prêt à lui dire au revoir. Icône nationale, le décès de Jean-Paul Belmondo a retourné toute la France.

Dans les nombreux hommages qui ont été adressés au célèbre acteur, divers surnoms ont été entendus. Son grand ami Alain Delon a fait ses adieux au Magnifique, un surnom qui lui vient du titre du film de Philippe de Broca tourné en 1973. Jean-Paul Belmondo était également appelé L’As des As depuis le film de Gérard Oury datant de 1982. On l’a appelé le Guignolo, le professionnel, ou encore l’homme de Rio.

Tous ces surnoms de Jean-Paul Belmondo viennent de l’un de ces films, dont il a incarné le personnage principal. Cependant, son surnom le plus répandu est « Bébel ». Toutefois, celui-ci n’a rien à voir avec un film, et ce n’est pas un diminutif non plus. Il faut savoir qu’en 1952, Jean-Paul Belmondo a enfin pu entrer au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. En effet, il avait été refusé plusieurs fois.

Une fois sur place, il s’est fait une bande d’amis, et le hasard a voulu que tous deviennent aujourd’hui, de grands noms très respectés dans le métier. Il s’agit entre autres de Michel Beaune, Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle, Françoise Fabian, Jean-Pierre Mocky, Jean Rochefort, ou encore Claude Rich ! Ce sont eux qui ont surnommé Jean-Paul Belmondo « Pépel ».

De Pépel à Bébel…

Pour la petite histoire, en 1936, l’acteur Jean Gabin, avait joué le rôle de « Pépél Wasska », dans le film Les bas-fonds. Il s’agissait d’un clochard cambrioleur. Quelques années après, Jean-Paul Belmondo a tourné un film avec Jean Gabin, Un singe en hiver. Il s’est avéré que l’acteur s’habillait alors toujours d’un pull vert, le même que Jean-Pierre Mocky. Ses amis l’ont alors surnommé Pépel. Cependant, l’acteur lui-même de son vivant, a confié qu’il ne savait pas vraiment comment de Pépel, s’est passé à Bébel. Toutefois, il a confié que ça le flattait au final, d’avoir un surnom…

Des surnoms, les fans de Jean-Paul Belmondo lui en ont donné assez. En ce moment encore, les hommages n’en finissent pas, pour cet acteur qui est très aimé. Le jour de son décès, même les chaînes de télévisions s’y sont mises. C’est ainsi que TF1, France 2 ou encore C8 ont tout laissé tomber pour ne diffuser que des films de Bébél le soir. Les téléspectateurs de France 3 quant à eux, ont eu droit à un beau clin d’œil pour Bébel ce mardi 7 septembre 2021. C’était dans la série Plus belle la vie, de quoi toucher les fans de ce grand artiste.