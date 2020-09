Jean-Michel Martial (Profilage) : les hommages se multiplient avec Shy’m et Philippe Bas

Jean-Michel Martial (Profilage) : un acteur mythique pour le monde de la série policière à la française au destin tragique

Si par le passé des acteurs tels que Roger Hanin dans Navarro ont réussi à sublimer les séries policières francophones pendant de nombreuses années, il faut avouer que de nos jours les rôles ont énormément changé et que le profil type de l’acteur incarnant un commissaire a bien changé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que s’il y a bien un acteur français qui sait incarner le monde de la police en tant que commissaire, c’est bel et bien Jean-Michel Martial.

En effet, dans le rôle du commissaire Grégoire Lamarck qu’il tenait dans « Profilage », de nombreux professionnels se sont reconnus en lui et ont été complètement bouleversé par sa disparition récente. Car bien malheureusement, l’acteur est malheureusement décédé 17 octobre 2019 et a laissé un immense vide dans le paysage audiovisuel français. A l’époque, nous étions d’ailleurs bien loin de nous imaginer que nous étions à l’aube d’une crise sanitaire mondiale avec le coronavirus.

Depuis sa disparition, on ne compte plus les nombreux témoignages de français anonymes mais également de personnalités de la télévision française. Mais il y a quelques jours, c’est un hommage particulièrement bouleversant que les fans de la série ont eu l’occasion de découvrir pour la diffusion du dernier épisode de la saison 10 de “Profilage”. En effet, c’est le jeudi 27 août que l’on a pu voir une scène particulièrement émouvante pour les acteurs de la série mais aussi pour les téléspectateurs qui ont été complètement surpris par ce grand moment de télévision…

Shy’m et Philippe Bas : leur hommage bouleversant dans le dernier épisode de Profilage

Avec le décès de l’acteur Jean-Michel Martial, on ne peut qu’imaginer la tristesse des acteurs qui jouaient à leur côté, et plus particulièrement l’acteur Philippe Bas et la chanteuse Shy’m qui débutait en tant qu’actrice dans la série. En effet, c’est dans le dernier épisode de la dernière saison de Profilage diffusé il y a tout juste quelques jours que l’on a pu voir les dernières images de Jean-Michel Martial incarnant Grégoire Lamarck.

Suite à la mort de l’acteur français mythique, les scènes de Profilage ont été réécrites et remontées pour que la série fasse écho et rende hommage à Jean-Michel Martial, à travers ses acolytes Shy’m et Philippe Bas qui ont dû intégrer cet événement dans la série. Nous savons d’ailleurs que c’est l’acteur Guy Lecluyse qui reprendra ce rôle pour la prochaine saison.

Dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs à l’occasion du final de la saison, Shy’m se souvient de la grande émotion qu’elle a ressentie lors de la disparition de l’acteur. Il faut dire que c’est à ses côtés qu’elle aura vécu ses toutes premières scènes de comédienne : une émotion qui a dû être forte pour la chanteuse de “On se fout de nous”.

“Jean-Michel était un homme très grand, imposant, avec un regard très doux, très tendre… Il voulait me mettre à l’aise !”

Mais cela a aussi été le cas pour Philippe Bas, qui a également rendu hommage à Jean-Michel Martial dans l’interview accordée à Télé Loisirs. En effet, on imagine bien qu’en ayant côtoyé l’acteur pendant plusieurs années, des liens d’amitié se sont noués et l’événement a dû être particulièrement difficile à vivre.

Les téléspectateurs attendent maintenant avec une grande impatience la nouvelle saison de “Profilage” qui devrait réserver son lot de surprise, avec l’acteur qui succède à Jean-Michel Martial, Guy Lecluyse. Sera-t-il à la hauteur des espérances ? Nous devrions avoir la réponse dans la prochains saison…