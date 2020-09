Jean-Marie Bigard : nouveau coup dur pour l’humoriste, le COVID19 l’oblige à changer ses plans !

L’année 2020 n’aura visiblement pas complètement réussi à l’humoriste Jean-Marie Bigard à cause de la crise sanitaire du coronavirus. En effet, alors que ce dernier avait prévu de longue date une tournée française fracassante, il a malheureusement été contraint de s’adapter à la situation comme les nombreux autres humoristes et artistes de scène. Mais il ne s’attendait peut être pas à ce que la situation s’aggrave de nouveau à ce point !

Jean-Marie Bigard : il est obligé de reporter son spectacle à cause du coronavirus !

Les nombreux fans de Jean-Marie Bigard vont encore une fois être extrêmement déçus par l’annonce que ce dernier vient tout juste de réaliser sur les réseaux sociaux. En effet, il y a de cela plusieurs mois déjà, Jean-Marie Bigard avait annoncé une grande tournée dans toute la France pour fêter sa longue carrière d’humoriste. Malheureusement, la crise du COVID19 est passée par là et Jean-Marie Bigard avait été contraint de reporter ou d’annuler ses spectacles. Il en avait profité d’ailleurs plusieurs fois pour pousser des coups de gueule contre le gouvernement français qu’il jugeait inapte à gérer la situation sanitaire !

Mais dès le déconfinement et les annonces du gouvernement permettant de réorganiser de nouveau de dates de spectacles, Jean-Marie Bigard s’était mis en ordre de marche pour remonter sur scène ! Ce dernier s’est donc décidé à reprendre le chemin de la scène pour un spectacle généreux de 2 heures avec son ami Renaud Rutten. Si ses plus grands fans se faisaient une joie de pouvoir le retrouver sur une scène de spectacle, la surprise aura été de très courte durée. Car malheureusement, c’est un véritable coup de tonnerre qui est survenu cette semaine… En effet, le nombre de malades du coronavirus ne fait qu’augmenter avec un pic atteint à plus de 16 000 cas cette semaine, et le ministre de la santé Olivier Véran (qu’il a violemment taclé ce week-end) a communiqué sur des premières restrictions qui pourraient encore évoluer dans les jours ou les semaines à venir.

Jean-Marie Bigard : pense-t-il que la crise sanitaire sera toujours là en 2021 ?

Avec une “grande tristesse” comme il l’annonce sur Instagram, Jean-Marie Bigard se voit donc contraint d’annuler des spectacles dont celui à Arras qui était prévu… en décembre 2020 ! L’humoriste a donc décidé de reporter ce spectacle en mars 2021. Une annonce qui a énormément déçu certains de ses fans qui se faisaient une joie immense de pouvoir rire de ses blagues…

Mais à travers ce report de date lointain, cela ne signifie-t-il pas que Jean-Marie Bigard imagine une durée prolongée de la crise sanitaire du coronavirus jusqu’en 2021 ? Rien n’en est moins sûr, d’autant plus que l’humoriste a pris la parole plusieurs fois sur le sujet et n’a d’ailleurs pas hésité à aller à l’encontre du gouvernement contre l’utilité du masque. Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau coup difficile à digérer pour le potentiel futur candidat à la présidentielle de 2022 qui pourrait se retrouver dans des débats télévisés enflammés aux côtés du président de la république Emmanuel Macron et de la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen.

Mais alors que Jean-Marie Bigard s’était fait rejeté de la manifestation des gilets jaunes à Paris, ses sympathisants seront-ils encore nombreux pour l’élection présidentielle de 2022 ? Pour le savoir, l’humoriste devra d’abord récolter les fameuses 500 signatures que les maires de France doivent attribuer pour autoriser les candidats à se présenter.