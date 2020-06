Jean-Marie Bigard : il envoie un tacle en proposant une nouvelle date de spectacle en février 2021 !

Jean-Marie Bigard : sa tournée d’adieu avait été stoppée à cause des décisions du gouvernement !

Alors que l’humoriste Jean-Marie Bigard avait communiqué sur sa dernière tournée sur scène, le moins que l’on puisse dire est que rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour l’humoriste qui ne tient pas à garder la langue dans sa poche. En effet, alors que ce dernier voulait organiser une très grande tournée dans toute la France avant de quitter la scène française, rien ne s’est passé comme prévu ! En effet, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et Jean-Marie Bigard a malheureusement été contraint d’annuler ou de reporter ses spectacles. Une décision difficile à supporter pour ses nombreux fans qui se faisaient une grande joie de le retrouver dans les salles de spectacles. Malheureusement, le gouvernement d’Emmanuel Macron en a décidé autrement et comme d’autres humoristes mais également d’autres chanteurs, Jean-Marie Bigard a dû revoir son organisation…

D’ailleurs, l’humoriste ne s’est pas fait attendre pour critiquer violemment le gouvernement d’Edouard Philippe a plusieurs reprises, puisqu’il avait même directement interpellé le président de la république Emmanuel Macron à ce sujet. Il avait en effet demandé au chef de l’état de se séparer de son équipe et de « traverser la rue » pour trouver une nouvelle équipe de remplaçants ! Bien évidemment, Emmanuel Macron n’a pas suivi les conseils de Jean-Marie Bigard, en revanche il est possible qu’il entende à nouveau parler de lui…

En effet, très récemment, l’humoriste très controversé a dévoilé qu’il pourrait bel et bien participer à la future élection présidentielle française si la situation le demandait ! Va-t-on avoir la chance de pouvoir observer un débat politique passionné entre Jean-Marie Bigard et d’autres responsables politiques comme Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon ? Nous devrions avoir la réponse dans les prochains mois… En attendant, Jean-Marie Bigard fait encore parler de lui sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci concernant son futur spectacle ! En effet, l’humoriste français a décidé de terminer sa tournée et pour cela il a proposé une nouvelle date qui devrait ramener beaucoup de monde dans la salle de spectacle !

Jean-Marie Bigard : son prochain spectacle sur scène devrait faire beaucoup de bruit !

Il semblerait que Jean-Marie Bigard ait bel et bien décidé de remplir sa salle de spectacle avec le plus de monde possible ! Il y a quelques semaines déjà, l’humoriste annonçait qu’à la sortie du confinement, les français allaient avoir besoin de sortir à nouveau pour voir des spectacles. L’humoriste a donc décidé d’organiser un grand spectacle pour réunir une immense foule qui n’avait pas pu le voir sur scène à cause de la crise du COVID19.

Pour cette occasion unique, Jean-Marie Bigard a donc décidé de voir les choses en grand. Il a annoncé son retour sur scène sur le réseau social Instagram via un post où il en profite pour dévoiler l’affiche de son spectacle « Bigard bourre l’Olympia », en attendant peut être que les électeurs bourrent les urnes de leur bulletin de vote pour lui lors des prochaines élections présidentielles.

Et afin d’encourager les personnes les plus modestes à se rendre à son spectacle, Jean-Marie Bigard a fait une annonce choc qui devrait faire du bruit ! Pour la première fois comme il l’annonce, des places seront accessibles pour une somme dérisoire et accessibles à tous les français. En effet, il sera possible d’assister au spectacle de l’humoriste pour seulement 20€ par personne pour 900 places ! Une offre qui devrait à coup sûr permettre à une partie de son public de le voir sur scène et de rire aux éclats le samedi 13 février 2021 dans une date proche de la St Valentin. Dans son annonce, Jean-Marie Bigard en profite également pour envoyer un message aux autres artistes en les encourageant à en faire de même pour leurs spectacles ?

Est-ce qu’ils suivront l’humoriste et décideront également de pratiquer des tarifs très accessibles pour tous les français ? Nous devrions avoir la réponse dans les prochaines semaines ou les prochains mois seulement.