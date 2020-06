Jean-Marie Bigard aux présidentielles : il fait faire les rumeurs sur son abandon et annonce qu’il pourrait aller jusqu’au bout de sa démarche !

View this post on Instagram

mes amis ça me fait mal au coeur de voir nos policiers se faire trainer dans la boue et insulter depuis plusieurs jours. Pour 2% de mecs qui dérapent, on jette l’opprobre sur toute une profession?!! C’est honteux. je sais que c’est de bon ton chez les people de suivre la tendance. Moi je m’en fous. Je dis ce que je pense. je ne crache pas sur un mec qui se lève à 6h du mat pour me défendre, pour nous défendre, et pour faire appliquer les lois de la République. On peut être gilet jaune sans avoir envie de casser du flic, ça n'a rien à voir. @policenationale @gendarmerie_nationale_officiel #police #gendarmerie