Jean-Marc Généreux : Le chorégraphe révèle enfin ce qui l’a vraiment poussé à quitter Danse avec les Stars !

Faustine Bollaert a reçu Jean-Marc Généreux dans son émission Ça commence aujourd’hui sur France 2. Cela s’est passé ce vendredi 24 septembre 2021, et le danseur de salon a fait des confidences. On en apprend plus sur ses projets, mais aussi sur son départ de Danse Avec Les Stars.

Pleins de projets pour Jean-Marc Généreux !

Jusqu’en 2019, lorsqu’on on parle de Danse avec les Stars, il y avait Chris Marques, mais aussi Jean-Marc Généreux. Tous 2 ont fait partie du jury depuis les débuts de l’émission en 2011. Cependant, Jean-Marc Généreux a quitté l’aventure il y a 2 ans. Pourtant, le chorégraphe québécois était devenu un personnage emblématique de DALS. Par sa fougue, son humour et sa bonne humeur permanente, le public de TF1 l’a rapidement adopté. Malheureusement, c’est en 2020 qu’il a décidé de quitter cette aventure, et de se diriger vers une chaîne concurrente.

Cette année donc, année de retour de Danse avec les Stars sur TF1, pas de traces de Jean-Marc Généreux. Ce dernier est désormais sur France 2, où il est devenu l’animateur de sa propre émission. Jean-Marc Généreux présente désormais Spectaculaire. Il s’agit d’une émission diffusée sur France 2, à la place de « Le plus grand cabaret du monde » (de Patrick Sébastien). Ce n’est pas tout, Jean-Marc Généreux a été embauché par le Père Fouras sur le Fort Boyard, depuis le 12 mai 2021. Il y incarne Gary Boo, qui est un trappeur canadien. Il a su donner du fil à retordre aux candidats qui sont passés par son territoire.

Ce vendredi 24 septembre 2021, Faustine Bollaert a reçu Jean-Marc Généreux dans son émission Ça commence aujourd’hui, sur France 2. Il est de coutume dans cette émission, de se confier sur des sujets personnels. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce fût une occasion pour en apprendre plus sur l’homme. Jean-Marc Généreux a alors évoqué son enfance, ainsi que son parcours. Il a aussi parlé de sa famille et surtout, de sa chère fille Francesca. Un sujet important pour le nouveau présentateur, et qui a même impacté ses choix de carrière.

Pourquoi avoir quitté DALS ?

Jusqu’à présent, les fans de Danse avec les stars se demandent encore pourquoi celui-ci a quitté l’émission pour France 2. On croirait peut-être à une mésentente ou un autre problème insidieux, mais rien de tout cela. La véritable raison du départ de Jean-Marc Généreux de Danse avec les stars est plutôt simple, et concerne sa fille. Le chorégraphe a juste choisi une orientation professionnelle, qui lui permettra de passer plus de temps avec elle.

La fille de Jean-Marc Généreux se prénomme Francesca, et elle a 21 ans aujourd’hui. Sauf qu’elle a le syndrome de Rett, qui est une pathologie rare. Ce mal ne touche que les petites filles, et à cause de cela, Francesca ne peut plus aller à l’école. Jean-Marc Généreux a expliqué que lorsqu’il est dans DALS, il est absent pendant 4 mois d’affilée. Sa femme s’occupe alors de tout, seule.

Mari et père attentionné, il a décidé de faire en sorte que sa vie professionnelle et sa vie personnelle lui permettent d’aider sa femme, tout en étant présent pour sa fille : « C’est ma femme qui prend soin de Francesca, sept jours sur sept, vingt-quatre heures par jour. Et être animateur d’une émission, tu peux la préparer à la maison et venir ici. Tandis que Danse avec les stars, c’est quatre mois sans s’arrêter. ». Jean-Marc Généreux, un homme au grand cœur !