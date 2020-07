Jean-Luc Reichmann très tourmenté : va-t-il pouvoir oublier Christian Quesada, le candidat des 12 Coups de Midi ?

Depuis que les affaires autour de l’ancien candidat des 12 Coups de Midi ont fait surface, on imagine que l’animation du jeu quotidien doit être difficile pour Jean-Luc Reichmann.

12 Coups de Midi : les candidats n’arrivent pas à battre Christian Quesada au grand désespoir de Jean-Luc Reichmann !

En effet, malgré tous les faits qui lui sont reprochés, tout le monde s’accorde à dire que Christian Quesada a fait un parcours assez exceptionnel dans les 12 Coups de Midi. Bien qu’après sa victoire tout le monde l’a chaleureusement félicité, la suite est bien plus inquiétante.

En effet, l’ancien candidat avait alors pu faire des apparitions sur certains plateaux de télévision, où il était encensé, car le moins que l’on puisse dire c’est que sa victoire est tout de même assez incroyable dans l’émission des 12 Coups de Midi. Et pour preuve, jusque là, personne n’a réussi à le détrôner. On ne peut qu’imaginer la grande déception de Jean-Luc Reichmann quand il a appris les tristes nouvelles concernant Christian Quesada, qui a été accusé de faits graves et qui semblent être bel et bien avérés désormais.

Depuis ce jour, les candidats des 12 Coups de Midi mènent une bataille complètement acharnée pour battre le grand champion qui restait jusqu’à aujourd’hui le maître incontesté de l’émission. A chaque nouveau candidat qui essaye de le battre et qui échoue, les téléspectateurs se demandent si Jean-Luc Reichmann n’a pas un petit pincement au coeur dû à Christian Quesada : quand va-t-on pouvoir oublier l’ancien candidat qui a complètement sali l’image de l’émission des 12 Coups de Midi qui se veut pourtant familiale et bienveillante, étant diffusée sur TF1 dans une heure de grande écoute ? Nul ne le sait, mais cela pourrait très prochainement changer, et on ne peut qu’imaginer que Jean-Luc Reichmann serait très heureux de voir cela arriver.

Car bien que Christian Quesada ait mérité sa victoire avec sa participation, ce dernier a sali l’image de l’émission aux yeux de nombreux téléspectateurs et probablement auprès de Jean-Luc Reichmann.

D’ailleurs, et cela n’aura échappé à personne, l’animateur se garde bien de prononcer le prénom et le nom de l’ancien candidat quand il est encore interrogé à son sujet. On peut très bien le comprendre car cela doit provoquer un grand embarras qui doit déplaire fortement à Jean-Luc Reichmann. En effet, alors qu’il est à la tête d’une famille nombreuse recomposée, la protection des enfants doit probablement être un sujet qui le tient particulièrement à coeur. Mais fort heureusement pour lui, son calvaire devrait être sur le point de se terminer très prochainement…

Jean-Luc Reichmann : va-t-il être soulagé lors de l’élimination d’Eric qui devrait arriver la semaine prochaine selon les rumeurs sur les réseaux sociaux ?

En effet, depuis maintenant plusieurs jours, on retrouve de nombreuses rumeurs qui rendent complètement dingues les réseaux sociaux. Mais de quoi s’agit-il plus exactement ? Et bien selon de nombreuses sources, le candidat Eric que l’on retrouve actuellement dans les 12 Coups de Midi, devrait être très prochainement éliminé ! Nous avons même une date d’élimination qui a été communiquée, bien que celle-ci n’ait pas été confirmée par l’animateur Jean-Luc Reichmann dans l’émission ni sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, l’élimination d’Eric devrait provoquer un grand soulagement pour Jean-Luc Reichmann qui aurait alors un nouveau grand gagnant en la personne d’Eric. En effet, lorsque le candidat sera éliminé, cela devrait faire de lui le plus grand gagnant de l’émission des 12 Coups de Midi, détrônant ainsi l’ancien candidat Christian Quesada, accusé pour des faits extrêmement graves sur lesquels nous ne reviendrons bien évidemment pas dans cet article pour ne pas choquer l’opinion. Mais qu’en sera-t-il réellement la semaine prochaine ? Est-ce vraiment la fin de l’ère du candidat Eric que l’on retrouve encore tous les jours de la semaine dans l’émission de Jean-Luc Reichmann des 12 Coups de Midi ?

Nous devrions avoir très prochainement avoir la réponse, et on imagine que les fans vont être particulièrement nombreux à regarder l’émission de vendredi la semaine prochaine, puisque cela pourrait bel et bien annoncer la fin de la participation d’Eric !