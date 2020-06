Jean-Luc Reichmann : son exigence considérée comme insupportable ! Des nouvelles informations !

Certaines personnes ne peuvent pas envisager le travail sans une bonne dose d’exigence et il faut parfois refaire à maintes reprises les sujets, les tournages ou encore les écrits pour que le résultat soit intéressant et surtout à la hauteur des attentes.

De nombreux individus en France et dans le monde entier sont finalement heureux et sereins lorsque toutes les conditions d’exécution sont remplies, cela peut toutefois être beaucoup plus fatigant de toujours chercher l’excellence et cette perfection.

Quels sont les propos de Jean-Luc Reichmann ?

Le présentateur des 12 Coups de midi était au micro d’Anne Roumanoff dans le cadre de l’émission Ça fait du bien. Vous pouvez notamment découvrir le présentateur tous les jours aux alentours de midi dans les 12 coups de midi et le programme rencontre un succès phénoménal. Il y a quelques jours, un candidat emblématique a été éliminé par un certain Colas sur une question liée à un insecte. Il est reparti tout de même avec des gains considérables et surtout plusieurs titres de grand maître. Vous pourrez également le retrouver dans le combat des maîtres en Juillet prochain lors d’un prime diffusé sur TF1 un samedi soir.

Jean-Luc Reichmann a donc pu se confier sur Europe 1 concernant son niveau d’exigence .

. Grâce à son énergie et son travail, il est tout de même à l’antenne depuis près de 10 ans et il a toujours la même envie de présenter ce jeu.

Le fameux prime est d’ailleurs organisé dans le cadre de cet anniversaire qui montre que les 12 Coups de midi n’ont pas pris une seule ride.

Alors qu’il évoquait sa carrière professionnelle, il a tout de même précisé que son niveau d’exigence était clairement insupportable. Il n’est pas le seul sur TF1 à chercher apparemment le petit détail pour que la qualité soit au rendez-vous.

Le succès des 12 Coups de midi

Bien sûr, le jeu est très sympathique, mais il connaît aussi un franc succès grâce à Jean-Luc Reichmann puisqu’il apporte une bonne dynamique et cette exigence est sans doute indispensable.

C’est la création qui me plaît, je suis peut-être un bourreau de travail, mais j’ai un niveau d’exigence insupportable avec moi-même et je pense que le jour où on n’est pas exigeant, on se fait avoir.

C’est peut-être la clé de la réussite et pour être à l’antenne depuis aussi longtemps, il faut forcément avoir du talent. N’oublions pas que les 12 Coups de midi sont diffusés du lundi au dimanche et surtout tout au long de l’année avec parfois des rendez-vous incontournables comme pour Noël ou encore la Saint-Valentin. Jean-Luc Reichmann est donc très exigeant, mais il est surtout passionné par ce qu’il peut entreprendre au quotidien et cela lui permet aussi d’être brillant. Sur TF1, Jean-Pierre Pernaut a également cette réputation, celle d’être perfectionniste, il aurait tendance à chercher toutes les petites erreurs afin d’améliorer la présentation. Cela permet aussi de mettre en avant des audiences incroyables pour le JT de 13 heures sur TF1.

Finalement, Jean-Luc Reichmann et Jean-Pierre Pernaut ont peut-être des points en commun, ils ont ainsi l’art et la manière de connaître le succès grâce à leur présentation, leur exigence et forcément leur envie de proposer le meilleur à tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux.