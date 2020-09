Jean-Luc Reichmann : Mauvaise nouvelle pour l’animateur ! Il pourrait être définitivement remplacé sur TF1 par Jacques Legros

Jean-Luc Reichmann a tenu à rétablir la vérité en cette période inédite de confinement national.

En ces moments difficiles, l’animateur-vedette de TF1 montre toute son admiration pour ceux qui continuent de mouiller le maillot pour le bien-être de la France confinée.

Rendre à Jean-Luc ce qui est à Jean-Luc !

Jacques Legros remplace Jean-Luc Reichmann sur « Les 12 coups de midi ». Non ! Comme vous vous en doutiez, ce n’était qu’une rumeur. La rédaction s’est juste emmêlée les pinceaux entre Jean-Luc Reichmann et Jacques Legros sur le magazine « Télé Star ». D’ailleurs, Jean-Luc a partagé cette erreur sur son compte Twitter en écrivant avec l’humour qu’on lui connaît : « Petit jeu de ce lundi…

Est-ce moi qui ne lis plus bien suite à mon confinement ?…

Est-ce un poisson d’avril avant l’heure de @Telestarmag ?…

Est-ce que je suis remplacé vraiment par Jacques Legros ?…

Bonne semaine à tous et rendez-vous à Midi… j’espère ». La réaction de Télé Stars a été immédiate : « En vrai on adorerait voir Jacques Legros en candidat… Bientôt dans une spéciale ? ». Donc, tout est bien qui finit bien mais, « en attendant on va rendre à Jean-Luc ce qui est à Jean-Luc et modifier tout ça ! ». Point final !

N’en déplaise à ses haters, Jean-Luc Reichmann reste toujours aux commandes des « 12 coups de midi ». En tout cas, confinement ou pas, l’émission continue. La chaîne a en effet des enregistrements en stock pour tenir plusieurs émissions sur deux à trois semaines. Alors, on se demande bien ce que fait Jean-Luc, confiné.

Confiné comme tous les autres

Jean-Luc est à la campagne, confiné comme toutes les autres personnalités du petit écran. L’animateur phare des « 12 coups de midi » et héros de la série Léo Mattéï, brigade des mineurs sur TF1 a rejoint la maison natale de son grand-père dans l’Yonne avec sa famille, à 120 kilomètres de Paris. « C’est un retour aux sources et aux choses simples » déclare-t-il. Au programme du confinement :

cuisine,

famille,

jardinage,

bricolage, et

rétrospective professionnelle.

« Je fais le tri dans mes archives, mes vieilles cassettes VHS des « Z’amours« … J’ai retrouvé des vieux t-shirts d’ »Attention à la marche’ ». Et je suis en train de ‘ »rebriquer » la Citroën Ami 8 de ma grand-mère » raconte-t-il. La vie en province pour Jean-Luc Reichmann est comme une histoire d’amour, raison pour laquelle il a tenu à ce que la série Léo Mattéï se tourne en province dès que cela a été possible.

Le contact avec les internautes est aussi maintenu malgré les aléas du wifi. « J’essaye de réaliser des petites vidéos en direct ou non, dès que ma connexion Internet me le permet. J’envoie un maximum de signaux positifs aux gens qui me suivent sur Twitter, Facebook ou Instagram et qui en ont besoin. Ma fille m’a fait découvrir TikTok et ma première vidéo a été visionnée deux millions et demi de fois, c’est complètement dingue » révèle l’animateur, avec un sourire que l’on devine bien au bout du fil, et une pensée pour ceux qui travaillent chaque jour malgré l’épidémie de covid-19.

Rester positif pour soutenir les autres

« Toutes ces personnes qui ne lâchent rien. C’est aussi pour cela que ça me tient à cœur de m’adresser à eux via les réseaux sociaux, leur exprimer mon soutien et leur apporter du positif. Dans toutes périodes compliquées, j’essaye toujours d’entrevoir les choses positives. C’est l’occasion de renforcer ou de créer un vrai lien social ».

C’est le sens de l’engagement et de la reconnaissance de Jean-Luc Reichmann envers ceux qui continuent à donner énormément d’eux-mêmes pour les autres comme les personnels soignants, les boulangers, les livreurs, les commerçants, les éboueurs… Dans son confinement, Jean-Luc prend le temps de regarder « Les 12 coups de midi » qui atteint en moyenne 5 millions de téléspectateurs avec des pointes à 7 millions. Selon lui, « en suivant bien les consignes, nous allons sortir grandis de cette épreuve. J’espère que cela rendra les gens plus attentifs aux autres qu’auparavant, qu’il y aura davantage de partage et de bienveillance ».

Vivement donc la fin de cette crise sanitaire que le monde entier attend avec impatience.

Jean-Luc Reichmann vous offre un véritable journal de bord grâce à son compte Instagram qu’il ne cesse d’alimenter à cause du confinement. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l’état de santé de l’animateur, ses préoccupations ou encore ses envies futures, vous avez rendez-vous sur ce réseau social qui connaît un franc succès à cause du coronavirus.