Jean-Luc Reichmann et Nagui : Les deux animateurs posent côte à côte sur une photo et apportent la preuve de leur amitié !

Depuis déjà plusieurs années, des rumeurs circulent au sujet des rapports entre Jean-Luc Reichmann et Nagui. D’après ces rumeurs, les deux hommes seraient en mauvais termes et entretiendraient des rapports houleux. Eh bien c’est loin d’être le cas ! En effet, ce 26 août, ils posent ensemble pour célébrer une amitié vieille de 30 ans.

Jean-Luc Reichmann et Nagui : la compétition dans le monde professionnel n’a rien changé à leur amitié !

Le public français a toujours été témoin d’une grande rivalité entre Jean-Luc Reichmann et Nagui. Étant tous les deux de grands animateurs très appréciés, ils sont souvent mis en compétition. C’est d’ailleurs ce qui a fait naître les rumeurs au sujet d’une éventuelle querelle entre eux. Toutefois, on a désormais la preuve que c’est loin d’être le cas.

En effet, malgré une compétition saine qui a marqué leur carrière, ils sont en très bons termes. Les deux animateurs partagent une belle amitié, qui dure maintenant depuis 30 ans. On les a vus présenter deux émissions qui passaient au même moment sur le créneau de midi. Jean-Luc Reichmann sur Les 12 coups de midi, et Nagui sur Tout le monde veut prendre sa place.

Les deux animateurs ont aussi eu l’occasion de travailler ensemble. C’était sur l’émission N’oubliez pas votre brosse à dents. Jean-Luc Reichmann faisait la voix off, tandis que Nagui était l’animateur.

Jean-Luc Reichmann et Nagui sont heureux de se retrouver

Ce 21 août, Jean-Luc Reichmann et Nagui ont partagé un magnifique cliché sur Instagram. On les voit ensemble très souriants et très complices. Les légendes de leur post ne laissent d’ailleurs aucune place au doute. Sur sa page, Jean-Luc Reichmann écrit sous cette photo : « Surprise ! Toujours un bonheur de retrouver un ami de 30 ans ! ». Nagui quant à lui a partagé la photo avec comme légende : « 30 ans ! Eh oui ça fait 30 ans et on est toujours là ! ».

Cette belle amitié n’a pas laissé indifférents les internautes fans des deux animateurs. On peut d’ailleurs voir dans la section commentaire de beaux messages qui leur sont adressés. « Bravo messieurs. Très belle complicité malgré la concurrence. Un si bel exemple !!! ». « Mes deux animateurs préférés ! ». « Quelle team de winners ! ». « De plus en plus radieux et souriant. Qui a dit que ce n’était pas beau de vieillir ? ».

Nagui rassure le public sur son amitié avec Jean-Luc Reichmann

Il y a quelques mois, plus précisément en juin dernier, Nagui s’est exprimé sur Télé Câble Sat. Il a affirmé à cette occasion être en bons termes avec Jean-Luc Reichmann :

« Bien sûr ! Encore plus maintenant qu’il sait que je quitte la présentation de Tout le monde veut prendre sa place ! Blague à part, on se connaît depuis trente ans. On ne part pas en vacances ensemble, mais nos enfants se connaissent, on s’écrit, on se parle, il n’y a aucun problème ».

Espérons que malgré son départ de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui pourra quand même continuer à émerveiller le public français.